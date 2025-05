Nikola Jokic : “J’étais le pire joueur sur le terrain aujourd’hui”

En grosse difficulté sur le Game 3 face au Thunder, Nikola Jokic a admis qu’il avait raté son match. S’il savoure la victoire, le Serbe sait qu’il doit faire mieux pour aider les siens dans cette série.

Une ligne de stats à 20 points, 16 rebonds et 6 passes, c’est quelque chose que beaucoup de joueurs NBA souhaiteraient. Mais quand on s’appelle Nikola Jokic, c’est un soir sans. Plus que la ligne de stats, c’est le déchet dans le jeu du Joker qui a marqué cette nuit. 0/10 de loin, 8/25 au tir et en plus de ça 8 ballons perdus…

La défense d’OKC a parfaitement tenu son rang pour limiter le triple MVP, avec la paire Hartenstein – Holmgren qui s’est bien serrée les coudes pour le doubler efficacement. Ce mauvais match du Serbe reste néanmoins sans conséquence grave pour Denver puisque les Nuggets sont sortis gagnants de ce Game 3, grâce à la force de leur collectif. Pour autant, Nikola Jokic a assumé ses responsabilités et parlé sans langue de bois de son mauvais match. Des propos rapportés par Katy Winge d’Altitude TV.

“Our defense was really good and I think that’s why we won the game” -Nikola Jokić

Nikola Jokić talks with @katywinge following the win 🎙️🗣️ pic.twitter.com/lQmRGBHJIh

— AltitudeTV (@AltitudeTV) May 10, 2025

« J’essayais d’être physique, de faire de bons écrans, de tirer quand j’étais ouvert. La défense dans le quatrième quart-temps et la prolongation [de l’équipe] ont été très bonnes et je pense que c’est pour ça qu’on a gagné le match ». “[Sur la défense du Thunder, ndlr] Ils sont agressifs, physiques, ils ont les mains baladeuses, ils sont sur les lignes de passe. Je ne sais même pas ce qu’ils font. Si c’était le cas, je ne ferais pas ce genre d’erreurs. Je dois comprendre comment ils fonctionnent”. “En fait, j’ai été le plus mauvais joueur sur le terrain aujourd’hui. Mais nous avons gagné. C’est le plus important”.

Après son mauvais match du jour, on s’attend à un Nikola Jokic revanchard lors du Game 4 ce dimanche. Denver a l’occasion de prendre le large à domicile et c’est peut-être le match le plus important de la série. Typiquement le genre de match où on attend un très grand Jokic sur le terrain.

Source texte : Katy Winge