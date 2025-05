Vaincus à Denver lors du Game 3 des demi-finales de Conférence et désormais menés 2-1 par les Nuggets, le Thunder n’en mène pas large. Pourtant, en fin de match Shai Gilgeous-Alexander arborait un large sourire… de quoi faire réagir en masse sur les réseaux. SGA s’en est expliqué, et tout est finalement assez limpide.

Quand le Thunder menait de 55 points face à Memphis au Game 1 du premier tour, les joueurs des Grizzlies étaient morts de rire sur le banc. Cela avait été pris pour du j’men foutisme, alors que c’était pour eux une manière d’exorciser très vite cette raclée pour passer plus sereinement à la suite. Cette nuit ? C’est Shai Gilgeous-Alexander qui a été pris la main dans le sac du bonheur, tout sourire après une perf indigne d’un candidat MVP et de surcroit après une défaite en prolongations…

Shai Gilgeous-Alexander was SMILING as he walked off the court after the Game 3 defeat 👀

(via @espn)pic.twitter.com/iD5EVHU48Q

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 10, 2025



Après une série de réactions en chaine quant à cette absence manifeste de seum, le meneur du Thunder a pris la parole pour expliquer cette réaction. Pris à partie par des fans trashtalkeurs de Denver, Shai n’a simplement pas voulu montrer que cette défaite et ces parloles l’atteignaient, comme pour envoyer ce message : aucun souci, le chemin est encore long, je sais où je vais, avec le sourire.

Shai Gilgeous-Alexander says Nuggets fans taunting him painted a smile on his face moments after losing Game 3:

“It easy to taunt when you’re up… nothing’s written. The series is not over and we have a lot to be optimistic about” pic.twitter.com/R38OL27YmP

— Josue Pavón (@Joe_Sway) May 10, 2025



Insensible au trashtalking le Shai ? Possible, mais dans les faits le Thunder est mené 2-1 et se retrouve SALEMENT au pied du mur avant le Game 4 demain soir à 21h30. La réponse offcourt est validée, place à la réponse sur le terrain désormais.