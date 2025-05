Si vous avez suivi l’actu des derniers jours, vous avez forcément du entendre parler de la fumée blanche qui s’est diffusée dans le ciel du Vatican, annonçant à la foule de chrétiens et badauds amassés que le nouveau pape était dans la place. Et bien le sachiez-tu, ce nouveau pape a quelques skills en culture basket.

Deux choses pour remettre dans le contexte, pour commencer. 1) Le nouveau pape se nomme Robert Francis Prévost et il est américain, ce qui signifie qu’il a quand même un peu plus de chances de connaitre davantage LeBron James que Filippo Inzaghi. 2) Léon ou pas Léon, notre pape à nous reste… Pop, Gregg Popovich, ça discute même pas. Bref, passons à l’actu.

L’actu du jour, elle est… originale, car le média The Athletic nous apprend aujourd’hui que Robert Francis Prévost, donc Léon, serait fan… de l’équipe de basket de l’université de Villanova, et donc par extension des Nova Knicks, cette congrégation d’anciens Villanovistes à New York (Jalen Brunson, Mikal Bridges et Josh Hart).

Pope Leo XIV loves hoops, especially Villanova hoops. He’s also taken an interest in the “Nova Knicks.”

And it’s likely that he’ll still follow his teams while he serves as the pope. pic.twitter.com/wxZxEePd1v

— The Athletic (@TheAthletic) May 9, 2025



La question que l’on se pose donc, illico pesto rosso, c’est de savoir si Bobby Francis serait capable d’apparaitre sur l’une des nombreuses et virales vidéos de fans des Knicks à chaque victoire de leur franchise, ce à quoi nous répondons tout de go : bien sûr que non, on vient juste de gratter deux lignes complètement inutiles mais n’est-ce pas là, quelque part, un peu de notre génie.

On surveillera tout de même les prochaines interventions du big boss de l’église en cas de qualif des Knicks pour les Finales de Conf, on n’est peut-être pas à l’abri d’un immense “Habemus Brunson” en pleine messe dominicale.