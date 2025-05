Menés 0-2 avant un double déplacement à New York, les Celtics n’ont plus le droit à l’erreur et il faudra réagir dès le Game 3, ce soir à 21h30. En grande difficulté sur ce début de série, Jayson Tatum et Jaylen Brown doivent faire taire les critiques.

Qui l’aurait cru ? Boston est mené 0-2 après ses deux matchs au TD Garden ! Les Celtics, champions en titre, sont désormais au bord du gouffre puisqu’une nouvelle défaite ce soir serait quasiment fatale. Dans l’histoire des Playoffs NBA, aucune équipe n’a remporté une série après avoir été menée 0-3.

Les Celtics doivent donc aller gagner à New York, dans un Madison Square Garden qui devrait être plein et surtout bien bouillant pour soutenir ses Knicks. Boston a néanmoins des raisons d’y croire. Après tout, les verts ont bien mené de 20 points à deux reprises sur les deux premiers matchs, la preuve qu’ils peuvent gérer leurs rivaux. Mais encore faut-il ne pas lâcher des money times dégueulasses comme lors des Games 1 et 2…

Boston est au fond du trou actuellement, et c’est aussi le cas de ses leaders. Jayson Tatum et Jaylen Brown sont au centre des critiques qui touchent la franchise. Malgré leur expérience et leur vécu en Playoffs, les deux joueurs se sont littéralement vautrés sur ce début de série. Brown tourne à 21 points de moyenne mais avec des pourcentages dramatiques, 35% au tir dont 18% de loin..

C’est pas mieux pour Jayson Tatum, avec 18 points et 15 rebonds de moyenne mais 29% au tir et 25% à longue distance.. Avant le Game 3, l’ailier a fait son auto-critique et a promis d’être meilleur. Mieux vaut tard que jamais..

“Je suis pleinement conscient de la façon dont j’ai joué dans cette série et je ne peux pas me voiler la face. Je dois m’améliorer et je compte bien le faire”. – Jayson Tatum

Si Boston doit aussi gérer l’état de santé incertain de Kristaps Porzingis, les Celtics doivent surtout retrouver leur efficacité et leur style de jeu. Fini le concours de briques à longue distance, Boston doit attaquer le cercle et aller chercher des points au panier ou sur la ligne des lancers, comme ils savent le faire.

Il faut aussi que la paire Tatum – Brown retrouve son côté clutch. Sur les deux premiers money times gâchés, le duo compile un terrible 2/19 au tir… c’est d’autant plus vrai pour JT, qui est à 1/12 à lui tout seul. Il est temps pour les leaders des Celtics de remettre le bleu de chauffe car la franchise verte est en grand danger.