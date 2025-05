À 2h30 cette nuit, les Warriors et les Wolves ont rendez-vous pour le Game 3 de leur série. Les deux premières manches ont abouti à des raclées, une pour chaque équipe. Va-t-on enfin avoir droit à un peu de suspense entre Minnesota et Golden State ?

Que ce soit le Cavs – Pacers, le Thunder – Nuggets ou encore (et surtout) le Celtics – Knicks, trois des demi-finales de conférence donnent pour le moment des scénarios épiques avec des finishs souvent bien stressants. Mais dès qu’on arrive à Warriors – Wolves, c’est tout de suite une autre ambiance.

Les deux équipes tardent pour le moment à nous offrir le même show que leurs rivales, avec des matchs à sens unique lors des Game 1 et 2. C’est d’abord Golden State qui a donné la leçon aux Wolves, et sur leur terrain qui plus est. Si Minnesota a su réduire la note en fin de match, l’écart entre les deux équipes était criant, et ce même avec un Steph Curry rapidement blessé.

Lors du Game 2, ce sont les Wolves qui ont élevé leur niveau et leur agressivité pour gifler avec autorité une équipe des Dubs orpheline de sa star, mais déjà satisfaite à l’idée d’avoir récupéré l’avantage du terrain.

La série prend la direction de San Francisco ce soir, avec des Dubs qui vont vouloir faire le plein à domicile pour mettre Minnesota dos au mur. Pour cela, Steve Kerr et les siens devront montrer un autre visage, avec une bien meilleure adresse à 3-points et si possible un peu moins de ballons perdus (ils en avaient 17 au dernier match..). Les Wolves, de leur côté, ont bien su s’adapter à leur défaite initiale et ils peuvent profiter de l’absence prolongée de Curry pour reprendre le momentum dans cette série. Malgré une alerte à la cheville au dernier match, Anthony Edwards devrait bien être en tenue pour ce Game 3. L’arrière souffle le chaud et le froid sur ce début de série et on l’attend à un autre niveau ce samedi. Si possible dans un match qui offre enfin un peu de suspense dans le money time ?