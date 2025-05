Pat Riley s’est exprimé hier : retour sur la conférence de presse du big boss du Heat

Très attendue, la conférence de presse de fin de saison de Pat Riley a offert de précieuses informations. De Jimmy Butler à Tyler Herro, en passant par son propre cas et le futur du Heat, le patron de South Beach n’a éludé aucun thème.

Chaque saison, c’est un peu un classique, on attend avec impatience la conférence de presse de Pat Riley. Le boss du Miami Heat n’a pas sa langue dans sa poche et il n’a jamais hésité à balancer ses vérités, pour le meilleur ou pour le pire.

En parlant du pire, Riley a évidemment été interrogé longuement sur le cas Jimmy Butler. Le drama autour de l’ailier a été un poids sur la saison de Miami, plombant l’ambiance dans le vestiaire avant que Jimmy ne file à Golden State. Pour Riley, il ne fait aucun doute que cet épisode n’a pas aidé son équipe, pour autant, et même s’il sait qu’il a sa part de responsabilités, ne comptez pas sur lui pour regretter sa décision de l’été passé (de ne pas prolonger Butler).

“Il ne fait aucun doute que ce qui s’est passé avec Jimmy a eu un impact considérable sur notre équipe. Il n’y a aucun doute à ce sujet. C’est donc à moi qu’incombe la responsabilité. Je prendrai le blâme si vous le voulez”. “Mais je ne vais pas m’excuser d’avoir refusé une prolongation de contrat alors que ce n’était pas nécessaire. Et je ne pense pas que je devrais le faire”.

Une fois le thème Butler passé (à qui il a souhaité tout le meilleur pour la suite), Pat Riley est passé à un autre thème important, les prochaines manœuvres à Miami. L’équipe a été explosée au premier tour par les Cavs et le dirigeant s’attend à du mouvement cet été.

“On doit faire des changements, sans aucun doute. On sait ce qu’on doit faire et ce qu’on vient de vivre (en Playoffs). Mais on n’est pas cette équipe, le score des deux derniers matchs face aux Cavs ne reflète pas cette équipe.”

Si le boss a ouvert la porte à l’arrivée d’une star à l’intersaison, il a refusé catégoriquement l’idée d’une reconstruction.

“On ne va pas repartir avec le même groupe. […] Au niveau de nos picks de Draft on est dans une super situation, au niveau de notre place financière cela va demander du temps avant d’être dans une bonne situation. Si une superstar est disponible tant mieux, mais cela demandera de la place comme en 2010 lorsque nous avons créé le Big Three.” […] “On n’a jamais tout cassé pour tout reconstruire. Est-ce que des changements majeurs doivent avoir lieu ? Non. Je l’ai toujours dit, on est ici pour gagner.”

Pat Riley n’est pas contre le fait d’ajouter une star âgée (KD ?) à son effectif. Il veut juste s’assurer que le contrat est en bonne place, et que dans l’état d’esprit le joueur entrera dans ce que le Heat, et notamment le coaching staff, voudra mettre en place.

Toujours ambitieux, Pat Riley se verrait donc bien offrir du renfort à son duo fort du moment, à savoir Bam Adebayo et Tyler Herro. Concernant ce dernier, éligible à une prolongation cet été, le “parrain” espère qu’il restera sur le long terme en Floride.

“J’espère qu’il (Tyler Herro) pourra faire toute sa carrière à Miami. On est contents de l’avoir, il est fondamental dans notre attaque.”

Enfin, son cas personnel a aussi été évoqué. On l’oublie souvent mais Pat Riley n’est plus tout jeune, il a 80 ans. Alors que de plus en plus de voix se font écho sur la nécessité de changer de boss, l’ancien stratège des Lakers version Showtime ne veut pas entendre parler de retraite.

“80 ans c’est le nouveau 60 ans. Je reste compétitif comme jamais, j’aime cette pression. J’ai été déprimé par ces 2 premiers matchs, mais on a discuté avec les proprios et ils m’ont dit : continue Pat. Donc je vais continuer et tenter d’améliorer les choses.”

Source texte : ESPN