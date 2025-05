On y est, voici le match le plus important de la série. Qui pourrait laisser la place au match… le plus important de la série, mardi soir pour le retour dans l’Ohio. Mais demain c’est loin, alors envoyez plutôt la preview de ce Game 4, sous fond de révolte cavalerine.

On en est où dans la série ?

Cleveland Cavaliers (1) – Indiana Pacers (4) : 1-2

Game 1 : Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers , 112-121

Cleveland Cavaliers – Game 2 : Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers , 119-120

Cleveland Cavaliers – Game 3 : Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 104-126

Si ce soir j’ai pas envie d’rentrer tout seul les Pacers s’imposent ? Ils auront fait 90% du chemin vers la finale de Conférence. Si Cleveland réussit le petit exploit d’enchainer (comme les Pacers en début de semaine) deux victoires de suite à l’extérieur, le momentum de la série passera clairement en leur faveur avec un 2-2 et un retour à Cleveland pour le Game 5. En bref, ce match est peut-être bien, déjà et comme dit en préambule, le plus important de cette série.

Lors du Game 3, Darius Garland, Evan Mobley et De’Andre Hunter étaient de retour. Vavane Momo a été très fort, dans la lignée de sa saison (18/13/4/3/3), Darius Garland et De’Andre Hunter ont été plutôt maladroit, mais le retour conjoint des trois a également eu pour effet de faire souffler le reste de l’équipe en terme de charge de leadership. Max Strus a mis ses tirs, Donovan Mitchell a confirmé qu’il était l’un des trois meilleurs joueurs de ces Playoffs avec un nouveau toncar à plus de 40 pions. Le seul bémol ? Ty Jerome qui a semble-t-il oublié son talent au premier tour, et qui est redevenu cette semaine le joueur de DM2 qu’il était jadis.

Le plus important : Cleveland est allé gagné à Indianapolis et n’est plus mené que 2-1. Les Pacers n’ont évidemment pas dit leur dernier mot mais sont à 48 minutes de devenir la bête traquée de cette série. A 48 minutes, aussi, de mettre les Cavs KO debout, et c’est bien pour ça qu’on vous recommande grandement d’être là ce soir à 2h du matin. On est bons en teasing ou pas ?