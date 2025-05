Gregg Popovich ne coachera plus les Spurs… (Allez, café)

On s’y attendait, mais la nouvelle est désormais officielle : Gregg Popovich, un des plus grands entraîneurs de l’histoire du basketball, ne sera plus le coach des Spurs. Suite à de grands soucis de santé, et après une saison majoritairement vécue loin des parquets, la légende de San Antonio quitte définitivement le banc des Spurs. La fin d’une ère, les émotions qui se mélangent, on en parle dans Allez café…

C’est la fin d’une ère à San Antonio. Pendant quasiment trois décennies, Gregg Popovich a incarné l’homme fort du projet Spurs, son guide et son maître à jouer, remportant 5 titres avec la franchise texane. Ce n’est donc pas une page qui se tourne mais plutôt un bouquin entier qui se ferme, tant la marque de Gregg Popovich restera à jamais dans l’histoire des Spurs. Pop’, c’est les titres bien sûr, mais aussi l’académie du beau jeu, ses paroles fortes sur des sujets de société, ses blagues en interview, ses nombreux disciples sur les bancs NBA. Il serait impossible de tout énumérer comme ça mais ce qui est sûr c’est qu’il va manquer non seulement aux fans des Spurs mais à ceux de basket en général car on parle sans doute d’un des deux plus grands coachs de l’histoire de la NBA. Un coach mythique qui laisse un héritage immense en NBA, avec désormais la difficile mission pour les Spurs et Mitch Johnson de réussir à gérer la transition car on ne remplace par une légende si facilement.