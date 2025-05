Le “Gregg Popovich tree” : la liste des entraineurs qui ont été formés par Pop

Cette fois c’est officiel, Gregg Popovich n’entrainera plus les San Antonio Spurs et on ne le reverra plus sur un banc NBA. De quoi rappeler l’immense impact que Pop a eu sur ses pairs avec le fameux “Popovich tree”, listant les coachs qui ont été formés par le mythique tacticien.

On dit souvent que la NBA est comme une grande famille quand on pense aux joueurs qui y passent mais c’est aussi assez vrai du côté des coachs. Gregg Popovich est l’incarnation vivante de cette théorie puisque de très nombreux entraineurs actuellement en NBA ou passés dans le passé en NBA, ont suivi ses enseignements avant de prendre leur envol. C’est un peu ce qu’on appelle l’école San Antonio, avec des entraineurs qui ont été soit coach assistant, soit en charge de la réserve soit joueur et donc au contact de Gregg Popovich sur une certaine période de temps.

Steve Kerr, Mike Budenholzer, Becky Hammon, les élèves devenus champions à leur tour

Si beaucoup de coachs sont passés sous les ordres de Gregg Popovich, tous n’ont pas eu le même succès par la suite. On prend l’exemple de trois noms qui ont depuis fait grossir leur palmarès. Steve Kerr n’a jamais été assistant à San Antonio mais il a joué pour Popovich et a remporté deux bagues à ses côtés (1999 et 2003). Par la suite, le coach des Warriors n’a jamais caché que son ancien mentor avait été un modèle pour lui dans sa propre carrière sur le banc des Dubs. Titré à 4 reprises avec Golden State, Kerr a finalement pu seconder Pop’ sous les couleurs de Team USA, remportant notamment l’or aux JO 2021.

Si Kerr n’a pas un grand passé de coach à San Antonio, c’est le cas de Mike Budenholzer. Considéré comme le bras droit historique de Pop’, Bud est resté 17 ans à Fort Alamo pour assister son mentor. Il a ensuite repris avec succès les Hawks puis les Bucks, avec qui il a remporté un titre de champion NBA en 2021. Il a souvent été mentionné comme un potentiel successeur à Popovich sur le banc des Spurs mais c’est bien Mitch Johnson qui va prendre la relève à plein temps à la rentrée.

Enfin, on peut aussi parler de Becky Hammon, la première femme à avoir coaché en NBA, elle aussi membre du staff de Gregg Popovich pendant 8 saisons. Elle avait notamment gagné la Summer League avec les jeunes Spurs en 2015 avant de prendre la tête des Aces de Las Vegas en WNBA en 2022. Success story immédiate puisqu’elle a remporté le titre dès la première année avec sa nouvelle équipe.

De très nombreux disciples sur les bancs NBA

Il serait difficile de faire une liste vraiment complète des coachs formés voire juste influencés par Gregg Popovich car elle serait incroyablement longue mais on va tenter de donner les noms qui viennent le plus souvent à l’esprit.

Déjà dans la NBA actuelle, il est très facile de voir les disciples en question. On a mentionné Steve Kerr mais il est loin d’être le seul. Ime Udoka, qui a mené les Rockets à la seconde place à l’Ouest cette saison, a été joueur puis assistant sous Gregg Popovich. Quin Snyder, qui dirige actuellement les Hawks, a été en charge de la réserve des Spurs pendant 3 saisons entre 2007 et 2010. Will Hardy, actuellement coach au Jazz, a passé six ans dans le staff de Gregg Popovich. Avant son renvoi des Nets en 2024, on pouvait aussi ajouter Jacque Vaughn, qui a été joueur et assistant à San Antonio également. James Borrego, passé par les Hornets et actuellement adjoint aux Pelicans, vient aussi de l’école Spurs (13 ans en tant qu’assistant). Taylor Jenkins, viré récemment par les Grizzlies, a fait ses classes à San Antonio avant d’assister Mike Budenholzer, lui-même élève de Pop’. Brett Brown, passé par les Sixers à l’époque du Process, est un assistant de longue date de Popovich, il est d’ailleurs dans le staff des Spurs actuellement. Jim Boylen, qui a fait un passage pas fameux à Chicago, était lui aussi adjoint pendant deux saisons.

On peut aussi mentionner Monty Williams, Doc Rivers (en tant qu’anciens joueurs), tout comme Mike Brown, adjoint aux Spurs avant de coacher LeBron James aux Cavs. Brown fait d’ailleurs partie des quelques disciples de Pop’ à avoir gagné le titre de coach de l’année en NBA. Mike Brown l’a en effet obtenu deux fois, comme Mike Budenholzer, contre une fois pour Steve Kerr, Doc Rivers et Monty Williams.

On peut aussi mentionner ceux qui ont été influencés par ricochet car Kenny Atkinson a été assistant de Mike Budenholzer et de Steve Kerr pendant plusieurs saisons. Michael Malone a secondé Mike Brown aux Cavs. Lloyd Pierce, ancien des Hawks, a aussi secondé Brett Brown à Philadelphie. Bref, beaucoup de monde formés de près ou de loin selon les leçons de Pop’.