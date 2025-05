Gregg Popovich, le plus grand coach de l’histoire du basket-ball ?

Une légende vient de s’arrêter. Shams Charania a annoncé que Gregg Popovich ne sera plus jamais l’entraîneur des San Antonio Spurs après 29 années sur le banc texan. Une nouvelle choc, bien qu’attendue qui fait presque immédiatement naître une question : est-il le plus grand entraîneur de l’histoire de la NBA et du basket-ball ?

Dans l’histoire du coaching en NBA, deux noms ressortent très nettement : Gregg Popovich et Phil Jackson. Deux légendes pour un titre de G.O.A.T pas évident à décerner. Les arguments mettant en valeur les deux dossiers sont différents, mais une chose est sûre, ils ont construit des dynasties, des systèmes de légende qui ont terrorisé la plus grande ligue du Monde pendant des décennies.

Gregg Popovich vient officiellement de mettre un terme à sa carrière en NBA. L’entraîneur mythique des San Antonio Spurs a passé 29 années sur le banc de sa franchise de coeur, le troisième plus gros total de tous les temps après Lenny Wilkens et Don Nelson. Avec 1422 victoires en Régulière, il est le coach le plus victorieux de tous avec près de 100 succès de plus que son poursuivant.

Gregg Popovich, c’est un palmarès long comme le bras de Victor Wembanyama ou le monocycle de Red Panda : 5x champion NBA, 3x Coach de l’Année ou encore champion olympique 2021 avec les États-Unis. Mais ce qui fait qu’il est dans cette conversation pour ce titre honorifique, c’est surtout ce qui ne se voit pas sur sa page Wikipédia.

Gregg Popovich, meilleur coach de l’histoire ?

“Pop” c’est l’homme à la base de la dynastie la plus longue de tous les temps. De 1997 à 2019 les Éperons n’ont jamais manqué les Playoffs. Plus de 20 années de domination au cours desquelles le jeu pratiqué n’a jamais cessé d’évoluer et d’être un modèle d’efficacité. Défense de fer autour de deux intérieurs dominants en début de carrière, jusqu’au Beautiful Game de 2014, les Spurs de Gregg Popovich sont la meilleure représentation des évolutions du basket-ball ces 20 dernières années. Une attaque de plus en plus huilée et basée sur les extérieurs, des joueurs internationaux qui prennent les devants de la scène, des role-players spécialistes de défense et de tirs à 3-points. L’entraîneur a souvent tout compris, avant tout le monde.

Bien sûr le plus gros de sa période de “règne” s’est basée sur quatre joueurs exceptionnels : David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, mais même après la retraite de ces derniers, Gregg Popovich a su se baser sur d’autres hommes forts comme Kawhi Leonard, DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge ou encore Dejounte Murray pour rester compétitif le plus longtemps possible. Et même lorsque le bateau a fini par couler, Coach Pop est resté à bord et comme un symbole, sa dernière saison complète à été la première de Victor Wembanyama, comme un passage de relai, une assurance que la franchise de sa vie était bien gardée !

Gregg Popovich c’est la définition du travail bien fait. De la spécialité des Spurs pour dénicher des pépites à la Draft au talent une fois des plaquettes dans les mains. Il est difficile de compter le nombre d’entraîneurs de la Grande Ligue qui sont passés sur son banc avant de voler de leurs propres ailes : Mike Budenholzer et Ime Udoka dans la NBA actuel (Quin Snyder est aussi passé par le giron Spurs), mais aussi par le passé, Brett Brown, James Borrego, Jim Boylen ou Jacques Vaughn. Le style Popovich a infiltré presque toutes les franchises NBA.

Enfin, le coach des Spurs c’est un charisme inégalé, des réponses cinglantes aux journalistes en conférence de presse, un style de coaching bien à lui sur et en dehors du terrain, mais globalement un personnage attachant qui semble presque indissociable de la plus grande ligue du monde !

Phil Jackson, meilleur coach de l’histoire ?

Et malgré tous ces jolis mots, il y a assurément débat. Si on ne se pose que sur les chiffres, Phil Jackson est le meilleur entraîneur de tous les temps. Le Zen Master compte de nombreux records : 11 bagues de champion, 13 Finales NBA, 229 victoires en Playoffs, le meilleur pourcentage de succès en Régulière et en Post-Season, il n’a jamais manqué ces dernières, contrairement à Gregg Popovich avec 20 participations en 20 saisons.

Coach de l’Année en 1996, il compte d’autres chiffres absurdes à son palmarès comme le fait qu’il n’a jamais perdu une série de Playoffs après avoir remporté le premier match (48/48). Et, même si cette statistique a déjà été écrite dans le paragraphe du dessus, il faut la relire une seconde fois pour bien l’intégrer : 11 titres en 20 saisons en NBA !

Phil Jackson c’est l’inventeur d’un plan de jeu mythique : l’attaque en triangle. Une stratégie qui a marché dans différents contextes avec différentes équipes et joueurs. Le Zen Master a remporté 6 titres avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et 5 avec les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant. Il a offert une régularité folle à ses équipes, sa pire saison se terminant avec un bilan de 42 victoires pour 40 défaites.

Lui-aussi était un monstre de charisme qui a réussi à tenir en ordre de marche des joueurs d’un sérieux absolu (Michael Jordan, Kobe Bryant) comme des plus fantasques (Dennis Rodman, Shaquille O’Neal). Il avait un sens de l’adaptation hors du commun et était un meneur d’hommes né.

Les seuls éléments jouant contre lui dans ce débat sont peut-être le fait que, contrairement à Gregg Popovich, il soit parti lorsque les temps s’annonçaient plus compliqués dans ses franchises. Il a toujours entraîné des superstars et n’a pas construit une relation aussi spéciale dans le temps que Gregg Popovich avec ses San Antonio Spurs. L’attaque en triangle a progressivement disparu en NBA, est devenue obsolète. Phil Jackson ne s’est pas “autant” adapté ; il n’en a pas eu le besoin. Et cela s’est ressenti dans le fait que ses disciples, les entraîneurs étant passés à ses côtés, se sont souvent ratés une fois capitaines de leurs propres navires. Son empreinte sur le jeu a peut-être été un petit peu moins durable.

Alors il n’y a pas de réponse évidente, seulement des arguments qui vous touchent davantage. Deux monstres ont marqué les bancs de la NBA ces 35 dernières années et sont sans aucun doute ce qui s’est fait de mieux en terme de coaching. Une page immense vient de se tourner avec la retraite de Gregg Popovich, celle d’une des plus belles réussites de l’histoire NBA.