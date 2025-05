C’est la bombe de la journée, et à vrai dire, elle n’est pas des plus joyeuses. Gregg Popovich quitte définitivement son rôle de coach des Spurs après les soucis de santé qu’il a pu connaître cette saison, et deviendra président des opérations basket de la franchise. L’un des meilleurs coachs de tous les temps s’en va, mais pas sans laisser un message touchant à la Spurs Nation.

“Mon amour et ma passion pour le jeu restent intacts mais j’ai décidé de me retirer du poste d’entraîneur. Je suis infiniment reconnaissant pour les incroyables joueurs, coachs, membres du staff et fans qui m’ont permis de les servir en tant que head coach et je suis enthousiaste de pouvoir continuer à aider l’organisation des Spurs, la communauté et la ville qui comptent tellement pour moi.”

L’organisation des Spurs s’est elle aussi targuée d’un hommage, à travers les mots de Peter J Holt, proprio de la franchise :

“L’impact extraordinaire de Coach Pop sur notre famille, San Antonio, les Spurs et le basket est profond. Ses distinctions et ses trophées ne rendent pas justice à l’impact qu’il a eu sur tant de gens. Il est réellement unique, en tant que personne, leader et coach. Toute notre famille, ainsi que les fans à travers le globe, sont reconnaissants pour son remarquable run de 29 ans en tant que coach principal des San Antonio Spurs.”

