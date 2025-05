Gregg Popovich nommé président des Spurs : zoom rapide sur son nouveau rôle

Si Gregg Popovich a décidé de quitter définitivement les bancs NBA, il n’en a pas fini avec les Spurs. Il prend le rôle de président à temps plein des opérations basket.

Avant de devenir coach des Spurs fin 1996, avant de devenir l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire de la NBA, Gregg Popovich était le manager général et vice-président des opérations basket de la franchise de San Antonio. Quasiment 30 ans plus tard, il retrouve ce poste.

Comme il l’a dit dans son communiqué, Gregg Popovich a toujours la passion du basket. Il veut continuer d’aider les Spurs, la communauté et la ville de San Antonio, comme il le fait depuis trois décennies. Mais dans le même temps, son corps d’un homme de 76 ans montre de sérieux signes de fatigue. Coach Pop a été victime d’un AVC en novembre dernier, et d’un malaise dans un restaurant tout récemment. Bref, il ne pouvait plus continuer d’être coach NBA.

Alors au lieu d’être sur les bancs, il sera dans les bureaux. Au lieu d’enchaîner les voyages à travers tous les États-Unis pendant sept mois avec les Spurs, il restera gentiment dans le QG de la franchise de San Antonio. C’est plus sage, c’est plus safe. En laissant le rôle très usant de coach pour prendre celui de dirigeant à temps plein, Gregg Popovich fait avant tout le choix de la santé. Mais ne comptez pas sur lui pour faire les choses à moitié !

This is the end of an era as Popovich, 76, has served as Spurs coach since 1996. And a start of another era: Popovich has already been involved throughout the Spurs offseason in President of Basketball role and will continue to be a vital member of their operations, sources said. https://t.co/DNcgRrNbQ2

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2025

Comme l’indique Shams Charania d’ESPN, Popovich s’est déjà impliqué dans le début de l’intersaison des Spurs, lui qui était notamment présent au centre d’entraînement de la franchise ces derniers jours. Il va de mieux en mieux depuis son AVC du mois de novembre et sera “un membre essentiel des opérations quotidiennes de la franchise”.

Être président des opérations basket, c’est peut-être moins usant sur le plan purement physique par rapport au rôle de coach, mais ce n’est clairement pas de tout repos. Transfert, scouting, Draft, Free Agency, négociations de contrat… tout cela tombe dans la gamelle de l’homme détenant ce rôle à grandes responsabilités. En tant que coach de longue date et premier pilier de la franchise texane, Pop jouait évidemment déjà un rôle essentiel dans tous ces aspects stratégiques des Spurs. La transition se fera donc très naturellement.

Alors bien sûr, au vu de l’âge et des soucis de santé de Gregg Popovich, ce dernier va déléguer beaucoup de choses et surtout travailler main dans la main avec le reste du front office : Peter J. Holt (propriétaire), R.C. Buford (PDG), Brian Wright (manager général). Mais quand il faudra trancher sur certaines décisions, on imagine que Pop aura le dernier mot.

Gregg Popovich n’est peut-être plus coach des Spurs mais son objectif n’a pas changé : remettre San Antonio au centre de l’univers NBA. C’est juste qu’il le fera désormais dans son nouveau costume de président à temps plein.