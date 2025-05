Gregg Popovich : le palmarès complet du légendaire coach des Spurs !

Gregg Popovich n’est plus le coach des Spurs. La fin d’une ère, la fin d’un monde. Derrière lui, il laisse l’un des palmarès les plus prestigieux de l’histoire du basket, et on va de suite en dessiner les (très) larges contours.

Gregg Popovich, un monde à lui tout seul. Un palmarès à part, tant il est géant, tant il est complet, tant il s’est construit dans la durée. Ne parlons pas plus longtemps, envoyons le GROS morceau.

Palmarès individuel :

3x Coach NBA de l’Année (2003, 2011, 2014).

Coach le plus victorieux de l’histoire en NBA (1422 victoires en 2263 matchs, 61,2% de succès).

3e coach le plus victorieux de l’histoire en Playoffs (170 victoires, plus que 21 franchises ! ).

). 16x coach du mois, entre 1999 et 2015.

4x coach de l’Ouest au All-Star Game.

Palmarès collectif :

5x champion NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)

(1999, 2003, 2005, 2007, 2014) 22 saisons de suite en Playoffs (plus haut total de l’histoire, à égalité avec les Nationals de Syracuse)

Quelques lignes assez courtes, mais qui le placent tout en haut dans la hiérarchie des plus grands coachs de l’histoire de la ligue. Oui, il y a débat avec Phil Jackson, et ça s’entend totalement. Mais bon sang, la longévité de Pop’ quoi… Et il y a ce que l’on voit matériellement, statistiquement. Puis les accomplissements qui bouleversent des vies.

PERSONNELLEMENT c’est ça : https://t.co/y3ouJWxRpS pic.twitter.com/R37rKsgife

— Spurs Nation France (SNF) (@SASpursFr) May 2, 2025

Former Tony Parker, Tim Duncan, Manu Ginobili, Kawhi Leonard… pour ne citer qu’eux. Contribuer à l’éclosion de grands coachs : Becky Hammon, Steve Kerr, Mike Budenholzer, Monty Williams, Taylor Jenkins, Quin Snyder, là encore pour ne citer qu’eux.