Surclassés dans un Game 5 qu’ils ne voulaient remporter qu’à moitié, les Warriors rentrent à la maison ce soir pour tenter de conclure la série contre Houston. Ils n’ont pas le choix s’ils veulent éviter un match décisif en terre texane.

Ce n’est pas la première fois qu’ils font le coup.

Menés de 30 points au milieu du deuxième quart, les Warriors ont rapidement laissé filer le Game 5 à Houston pour se tourner vers la sixième manche à domicile ce soir. On se rappelle que lors de leur parcours vers le titre en 2022, Golden State s’était incliné de 39 points à Memphis en demi-finale de conférence, avant de conclure lors du Game 6 à la maison.

Avec Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green, les expérimentés Warriors peuvent se montrer confiants, surtout avec l’avantage du terrain en leur faveur. Néanmoins, attention à ne pas trop jouer avec sa nourriture.

Stephen Curry when guarded by Amen Thompson last night:

2/6 FG | 3 turnovers | 1 shot blocked

Ridiculous defender. pic.twitter.com/lXJh8DZNEO

— Bradeaux (@BradeauxNBA) May 1, 2025

Car en face, les Rockets vont tout donner pour rester en vie. Et plus la série dure, plus la série est accrochée, plus les Warriors pourraient le sentir physiquement. Houston ne va pas hésiter à viser le pouce de Stephen Curry (coucou Dillon Brooks), et employer tous les moyens possibles et imaginables pour repartir du Chase Center avec la victoire. On sait à quel point les hommes d’Ime Udoka sont accrocheurs en temps normal. On n’ose même pas imaginer dans un match à élimination en terre hostile.

D’un point de vue 100% basket, Fred VanVleet a aussi retrouvé la mire au cours des deux derniers matchs (25 et 26 points), alors attention à ne pas trop lui laisser l’occasion de chauffer. On a vu également Amen Thompson réaliser un énorme chantier face à Curry et les Warriors (5 interceptions en première mi-temps !) dans le Game 5. De quoi prendre la confiance !

Whether zone or man the Rockets are working to stay matched up and take away any openings the Warriors find. pic.twitter.com/jato2L1T5J

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) May 1, 2025

Enfin, Golden State a clairement galéré face à la défense de zone de Houston. Les Dubs doivent retrouver leur rythme offensif s’ils veulent éviter tout scénario catastrophe. À commencer par Stephen Curry et Jimmy Butler (21 points en 22 shoots à deux dans le Game 5).

“On n’était pas dedans et on le savait déjà pendant le match. […] On a besoin d’avoir un meilleur spacing (face à la défense de zone).” – Steve Kerr avant le Game 6

Alors, fin de série ce soir ou Game 7 à Houston ce week-end ? Réponse à partir de 3h du matin.