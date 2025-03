Résumé NBA de la nuit : les Knicks très solides à Milwaukee

Retour sur les événements de la nuit en NBA dans le récap maison. Le retour de Steph Curry, les Pistons et les Knicks qui impressionnent mais aussi le sérieux des Clippers et des Nuggets. On vous dit tout.

Les résultats de la nuit

Pistons – Cavs : 133-122 (stats)

– Cavs : 133-122 (stats) Nets – Clippers : 100-132 (stats)

: 100-132 (stats) Raptors – Hornets : 108-97 (stats)

– Hornets : 108-97 (stats) Bucks – Knicks : 107-116 (stats)

: 107-116 (stats) Wolves – Suns : 124-109 (stats)

– Suns : 124-109 (stats) Pelicans – Warriors : 95-111 (stats)

: 95-111 (stats) Nuggets – Jazz : 129-93 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Sans Cade Cunningham, les Pistons ont livré un grand match pour s’offrir les Cavs.

Kawhi Leonard a livré une énorme première mi-temps et les Clippers ont déroulé à Brooklyn.

Dans le match des mal classés, les Raptors ont dominé les Hornets. Tidjane Salaün a brillé en sortie de banc et Moussa Diabaté n’a pas démérité non plus.

Pas de Jalen Brunson, pas de problème pour les Knicks, qui ont pu compter sur OG Anunoby et Mikal Bridges pour dominer assez tranquillement des Bucks trop dépendants de Giannis.

Hormis une frayeur pour Anthony Edwards en première mi-temps (touché au visage), les Wolves n’ont jamais été inquiétés face aux Suns. Julius Randle a été très bon.

Sans impressionner, les Warriors ont fait le taf à New Orleans pour le retour au jeu de Stephen Curry. Le Chef a été en rythme pendant trois quart-temps avant d’envoyer quelques briques dans le dernier quart.

Face à une équipe du Jazz amoindrie, les Nuggets n’ont pas eu à forcer leur talent. Nikola Jokic a encore sorti une grosse feuille de stats avec quelques actions de classe comme ce shoot du milieu de terrain. (voir ci-dessous)

Second double-double de la saison pour Tidjane Salaün et globalement un match référence pour l’ailier-fort tricolore.

Double-double également pour Rudy Gobert, qui s’est amusé dans la raquette des Suns.

Nico Batum a pu faire parler son adresse à 3-points face à une défense des Nets en opération portes ouvertes.

Moussa Diabaté a bien taffé sur un faible temps de jeu. De la bonne agressivité sous le cercle pour une nouvelle moisson de rebonds.

Le highlight de la nuit

DEAN WADE THROWS IT DOWN OVER MULTIPLE PISTONS DEFENDERS 🤯pic.twitter.com/8AJqhoruPo

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 29, 2025

NIKOLA JOKIC FROM BEYOND HALF-COURT AT THE BUZZER 🎯pic.twitter.com/c5MkyUrGfX

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 29, 2025

