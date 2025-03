Taylor Jenkins et les Grizzlies, c’est terminé ! (Allez, café)

Taylor Jenkins a été remercié par les Grizzlies ce vendredi, alors que Memphis est à quelques jours de démarrer les Playoffs 2025. Comment expliquer une telle décision ? Où se situe Ja Morant dans l’équation ? Et qu’est-ce que cela veut dire pour l’avenir de la franchise ? Allez, café !

Beaucoup d’actu sur laquelle revenir hier soir mais la plus importante c’est bien sûr le licenciement de Taylor Jenkins alors qu’on est à 15 jours des Playoffs. Pourquoi la franchise de Memphis a-t-elle coupé les ponts avec le coach le plus victorieux de son histoire ? Peu d’infos ont fuité pour le moment mais le timing est en tout cas suspect. C’est Tuomas Iisalo, son adjoint et passé par le Paris Basket, qui prend la relève.. pour le moment. Taylor Jenkins ne devrait en tout cas pas manquer d’offres lorsqu’un banc se libèrera en NBA. Pour ceux qui n’ont pas pu être avec nous hier soir, par ici le replay.