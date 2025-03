4 Français étaient sur les parquets NBA cette nuit et tous ont pu montrer leurs qualités. Du double-double pour Tidjane Salaün et Rudy Gobert, de l’adresse pour Nico Batum et Moussa Diabaté qui noircit la feuille sur un faible temps de jeu.

Les résultats de la nuit

Pistons – Cavs : 133-122 (stats)

– Cavs : 133-122 (stats) Nets – Clippers : 100-132 (stats)

: 100-132 (stats) Raptors – Hornets : 108-97 (stats)

– Hornets : 108-97 (stats) Bucks – Knicks : 107-116 (stats)

: 107-116 (stats) Wolves – Suns : 124-109 (stats)

– Suns : 124-109 (stats) Pelicans – Warriors : 95-111 (stats)

: 95-111 (stats) Nuggets – Jazz : 129-93 (stats)

Tidjane Salaün

C’est la belle surprise de la nuit. Agressif vers le cercle et travailleur au rebond, Tidjane Salaün s’est offert un gros double-double en sortie de banc avec les Hornets. Son deuxième 10/10 de l’année et son record en carrière aux rebonds (14 !). On tient sans doute le match référence de la saison rookie de l’ancien de Cholet.

Moussa Diabaté

Pas facile pour Moussa Diabaté d’aller chercher des minutes avec Mark Williams et Jusuf Nurkic encore en tenue mais le Français se bat comme un beau diable dès qu’il entre sur le parquet. 9 points, 6 rebonds (dont 3 offensifs) en 13 minutes. Rapport qualité / prix, on est plutôt très bien.

Rudy Gobert

Encore un match solide pour Rudy Gobert, qui a dominé la faible raquette des Suns. 17 points, 13 rebonds mais aussi 4 interceptions pour Rudy, bien utile des deux côtés du terrain. Les Wolves n’ont jamais tremblé face aux Suns.

Nicolas Batum

Les Clippers se sont baladés à Brooklyn et Nico Batum a fait sa part du boulot avec 9 points en sortie de banc et un 3/4 à 3-points.

