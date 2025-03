Il y avait six matchs cette nuit en NBA, et le duo LeBron James / Nikola Jokic a bien fait parler de lui. Le binôme James Harden / Kawhi Leonard n’était pas mal non plus, tout comme les perfs de quelques Français bien inspirés. Envoyez le récap !

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir

Les Sixers qui réussissent à être plus nuls que les plus nuls, on appelle ça une perf solide.

Victoire très solide des Clippers à New York. James Harden (29/6/6) et Kawhi Leonard (27/10/7) ont pris le meilleur sur un duo Towns – Anunoby également très en vue.

LeBron James a failli stopper sa série de 1282 matchs à 10 points ou plus mais il s’est réveillé au dernier quart et il a même offert la victoire aux Lakers sur une claquette au buzzer.

Les Raptors qui gagnent un match de basket ? De 30 points ? C’était forcément face aux Nets.

Nikola Jokic a fait son retour après 10 jours off, il a tapé un 39/10/10 et lâché l’une des passes de l’année.

Énorme première mi-temps (74 points) des Celtics à Phoenix, et victoire facile au final, sans Jayson Tatum (cheville) mais avec 30 points de Kristaps Porzingis.

Le highlight de la nuit – on en met deux

LEBRON JAMES WINS IT AT THE BUZZER 🚨 pic.twitter.com/AZ2xR9zQYA

— ESPN (@espn) March 27, 2025

NIKOLA JOKIĆ.

DOING WILD THINGS IN HIS RETURN.

😱😱😱 pic.twitter.com/OARZsJvMpE

— NBA (@NBA) March 27, 2025

Le programme NBA de ce soir