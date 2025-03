Nikola Jokic n’avait plus posé un pied sur un parquet NBA depuis dix jours, mais il semblerait qu’il fait partie de ces mecs qui n’ont pas besoin de tour de chauffe pour se remettre au taf. Et cette nuit, les Bucks ont payé pour le savoir.

Pas de Damian Lillard, absent jusqu’à nouvel ordre, et pas de Giannis Antetokounmpo. D’entrée de jeu, ce Nuggets vs Bucks avait déjà perdu beaucoup de sa saveur. Pas un souci pour Nikola Jokic, qui a tout de même tenu à rappeler pourquoi il était au 27 mars toujours en course dans la MVP Race. Et si Shai Gilgeous-Alexander est exceptionnel et lui a peut-être bien mis une petite danse ces dernières semaines, le Joker a rappelé cette nuit que le débat existerait probablement jusqu’au soir de l’annonce et plus si affinités. Notamment avec ce BIJOU.

Concurrence moindre avec un adversaire blessé, mais sans vouloir tirer sur l’ambulance, Nikola Jokic a pris la tête des Bucks et s’est essuyé les groles dessus. Injouable dessous, il a d’ailleurs géré lui-même le money time lorsque les hommes d’un très vénère Doc Rivers étaient encore en vie, pour aller valider un triple-double qui lui permet de conserver son rythme puisque cette saison le Joker tourne en triple-double… de moyenne (29,1 points, 12,8 rebonds et 10,3 passes), une dinguerie dont il s’était déjà rapproché en 2022-23, seule saison depuis quatre ans où il n’a PAS été élu MVP, on ne comprends absolument pas le sens de la phrase que l’on vient d’écrire mais “Joel, rends le trophée”.

Avec cette victoire, essentielle, les Nuggets restent sur le podium de l’Ouest, à quelques douceurs serbes de la deuxième place occupée ce matin par les Rockets du “Baby Jokic” Alperen Sengun. Avec le retour de Nikola Jokic, la fin de saison à pourrait bien ressembler à un run pour la franchise de Denver et ce serait plutôt bien anticipé, puisque les Nuggets affronteront les Grizzlies et les… Rockets les deux derniers soirs de la saison. Comme la vie est bien faite.