Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, et ce matin nous sommes dans l’obligation de nous incliner devant la solidité des projets Nets & Sixers.

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Nets et Sixers

Ce matin les Nets et les Sixers possèdent le même bilan (23-50). Et si ce devrait être difficile d’aller chercher les Pelicans on note tout de même un run fantastique vers la Lottery depuis quelques semaines. Cette nuit Philly a réussi à perdre contre les Wizards – qui ne gagnent littéralement jamais – et Brooklyn en a pris 30 face aux Raptors, autre équipe habituellement toute pourrie. Deux masterclass de nullité, deux Process qu’on a presque envie de “trust”, mais ça c’est seulement si les Nets et les Sixers n’avaient pas totalement foiré leur dernier projet de reconstruction. Pas deux fois les gars.

Mauvaise opération du jour : Raptors

Les Raptors, forcément, qui en tapant les Nets dans les grandes largeurs ont quasiment dit adieu à la sixième place du tankathon et à ses quasi 10% de chance de toper le first pick. Il faudra donc faire une saison de plus avec Jakob et Dick en leaders, on oublie volontairement le meilleur joueur de l’équipe mais c’est uniquement parce que ça nous faisait marrer d’écrire Jakob et Dick.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Cavs – Spurs

0h : Magic – Mavericks

0h : Wizards – Pacers

0h30 : Heat – Hawks

1h : Bulls – Lakers

1h : Thunder – Grizzlies

2h : Jazz- Rockets

3h : Kings – Blazers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

