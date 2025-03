Peu de Français sur le pont cette nuit mais de belles perfs en NBA et en G League avec quatre joueurs à plus de 20 points. On vous raconte “tout” ça !

Les résultats de la nuit :

Guerschon Yabusele

21 points et 8 rebonds en 27 minutes, mais une défaite contre les derniers de la classe. Guerschon Yabusele a fait ce qu’il pouvait, et ce sera le titre de ce chapitre de sa carrière.

Alex Sarr

24 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres. 10/17 au tir dont 4/7 de loin. Et Alex a même pu goûter à la victoire à Philadelphie. Une fin de saison en boulet de canon pour le géant français !

Pacôme Dadiet

25 points en G League, à 7/11 du parking. Pacôme n’a peut-être pas apprécié la stat sortie la veille (rookie qui a le moins joué en NBA cette saison) et il s’est faché tout rouge.

Pacôme Dadiet tonight

25 points

5 rebounds

7-11 3P !!!

That’s a shooter 🎯

pic.twitter.com/viuWrDEhPP

— Teg🚨 (@IQfor3) March 27, 2025

Nicolas Batum

6 points, 1 rebond, 2 contres, 100% au tir, une victoire au Madison Square Garden. A la définition du mot parfait dans le dico, vous trouverez une photo de Nico Batum.

Killian Hayes

20 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 contres pour Kiki avec les Nets de Long Island du côté de Toronto. Le meneur français retrouvait le cinq majeur et il a assuré… mais il est sorti sur blessure après avoir vu sa cheville tourner en deuxième mi-temps.

Killian Hayes brutal rolled ankle it looks like.

Hopefully, that’s all it is but this is certainly less than ideal as Long Island needs all the help they can get to make a playoff push.@NetsDaily #StrongIsland #NetsWorld pic.twitter.com/TuDHMckpG7

— Scott Mitchell (@Scott44Mitchell) March 26, 2025

Le programme NBA de ce soir