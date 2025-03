La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin des Clippers qui font la bonne affaire à l’Ouest.

Les résultats de la nuit

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Clippers – Lakers – Nuggets

Dans une Conférence Ouest qui pourrait encore attendre la dernière soirée de la saison pour livrer tous ses verdicts, les deux franchises de Los Angeles ont fait une belle opé hier. Victoire très solide des Clippers au Madison Square Garden grâce à un duo Harden / Kawhi en pleine forme, et victoire au buzzer des Lakers grâce à un LeBron James très fortement clutch. Les Clippers sont sixièmes et boutent Golden State hors des places Playoffs, alors que les Lakers repassent quatrièmes dans le mouchoir de poche qui comprend les places de 2 à 6, mouchoir dans lequel squattent également les Nuggets, troisièmes grâce à leur victoire contre les Bucks.

Mauvaise opération du jour : Suns – Bucks

Les Bucks, justement, qui glissent à la sixième place à l’Est après s’être fait piétiner par un grand serbe. Après l’annonce de l’absence longue durée de Damian Lillard, la fin de saison s’annonce très longue dans le Wisconsin. Plus à l’Ouest, la série de quatre victoires des Suns s’est arrêtée avec une grosse fessée reçue à domicile par les Celtics. Phoenix reste dixième mais sous la menace des Mavericks.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Cavs – Spurs

0h : Magic – Mavericks

0h : Wizards – Pacers

0h30 : Heat – Hawks

1h : Bulls – Lakers

1h : Thunder – Grizzlies

2h : Jazz- Rockets

3h : Kings – Blazers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Hawks, Magic, Bulls ou Heat

Celtics – Hawks ou Magic

Knicks – Bucks

Pacers – Pistons

Play-in tournament :

Hawks – Magic

Bulls – Heat

Conférence Ouest

Thunder – Warriors, Wolves, Kings ou Suns

Rockets – Warriors ou Wolves

Nuggets – Clippers

Lakers – Grizzlies

Play-in tournament :