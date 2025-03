Pour la première fois de la saison, les Cavaliers ont enchaîné une quatrième défaite de suite à Phoenix hier. Donovan Mitchell est encore passé au travers et n’a pas hésité à plaider coupable dans cette mauvaise passe de Cleveland.

7 points en 31 minutes, à 2/18 au tir dont un abominable 0/8 à 3-points et seulement 3/4 aux lancers-francs.

Donovan Mitchell a tout simplement lâché son pire match de la saison cette nuit à Phoenix, et les Cavs n’ont pas réussi à s’en sortir face à la masterclass de Kevin Durant (42 points). Après la rencontre, Spida a eu des mots très durs pour lui-même.

“Cette défaite est pour moi. Quand votre leader n’en fout pas une, c’est ce qui arrive. Oui on doit mieux défendre, être meilleurs au rebond. Mais si je ne suis pas celui que je dois être, on n’ira nulle part. S’il faut pointer le doigt sur quelqu’un, c’est moi.”

Si Donovan Mitchell est aussi dur avec lui-même, c’est parce que cette performance n’est pas isolée.

“Cela fait quatre matchs que ça dure, et on a perdu quatre fois. Je dois être meilleur. C’est aussi simple que ça. On peut pointer du doigt beaucoup de choses, KD en a planté 30 ou je ne sais pas combien… fuck tout ça, cette défaite est pour moi et je dois être meilleur pour le groupe. J’ai été performant pour le groupe toute l’année.”

Faisant partie des candidats MVP à travers la magnifique saison des Cavaliers (56 victoires, 14 défaites, 1er à l’Est), Donovan Mitchell est effectivement en grosse galère depuis quatre matchs. Voici ses stats lors de cette mauvaise passe de Cleveland.

vs Orlando : 23 points, 6 rebonds, 5 passes à 9/28 au tir (3/14 à 3-points)

23 points, 6 rebonds, 5 passes à 9/28 au tir (3/14 à 3-points) @ Clippers : 18 points, 4 rebonds, 11 passes à 5/18 au tir (2/9 à 3-points)

18 points, 4 rebonds, 11 passes à 5/18 au tir (2/9 à 3-points) @ Kings : 26 points, 5 rebonds, 4 passes à 8/17 au tir (1/6 à 3-points)

26 points, 5 rebonds, 4 passes à 8/17 au tir (1/6 à 3-points) @ Suns : 7 points, 4 rebonds, 3 passes à 2/18 au tir (0/8 à 3-points)

Le shoot extérieur de Donovan Mitchell est porté disparu, et son irrégularité en attaque coûte cher aux Cavs. Après la rencontre à Phoenix, Spida a assuré que tout va bien physiquement, lui qui est récemment resté sur la touche à cause d’un bobo à l’aine, et qu’il devait simplement se bouger pour aider Cleveland à repartir de l’avant. Les Cavs ont besoin de sa création offensive et de son explosivité pour tourner à plein régime.

Gardant néanmoins confiance en ses capacités, Donovan Mitchell assure qu’il sera meilleur lors des échéances à venir (pas très dur en même temps…). Il le faut pour faire taire rapidement les doutes qui commencent à entourer les Cavs après leur quatrième défaite de suite, le tout à moins d’un mois des Playoffs NBA.

Si Cleveland est quasiment assuré de terminer premier à l’Est, l’équipe de l’Ohio est encore à la lutte avec le Thunder pour le meilleur bilan de la saison, et aimerait bien éviter de débarquer en postseason avec une dynamique en carton.

Source texte : conférence de presse d’après-match

Donovan Mitchell after the loss vs Suns:

“I’m gonna put this on me. When your leader ain’t doing shit, this is what happens. If I’m not being who I need to be, then we not gonna get to where we want to get to. I will be better.” pic.twitter.com/3IGlgC6oSK

— ¹⁰ (@HoodiGarland) March 22, 2025