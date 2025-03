Durant leur carrière NBA, Michael Beasley et Lance Stephenson ont souvent fait parler d’eux mais pas toujours pour leurs qualités basket. Pourtant, ils ont toujours eu du talent plein les mains et voudront à nouveau le montrer le 6 juin prochain.

Un match de 1-vs-1 avec 100 000 dollars en jeu.

C’est l’événement XXL qui rassemblera les deux anciens joueurs NBA Michael Beasley et Lance Stephenson, dans le cadre de la TNC League (spécialisée dans le 1-vs-1).

Alors que la NBA réfléchit à mettre en place un tournoi de 1-vs-1 pour le prochain All-Star Weekend, et que la ligue féminine Unrivaled vient de boucler le sien, de plus en plus d’initiatives de ce type voient le jour dans le paysage du basket US. Mais on n’a pas le souvenir de voir deux anciens joueurs NBA s’affronter façon UFC avec un prize money s’élevant à 100 000 dollars.

Rien que pour ça, cela vaudra le coup d’œil. Mais ça vaudra surtout le coup d’œil car on a deux personnages qui ont tout pour faire le show.

Si on n’ira pas jusqu’à dire que Michael Beasley et Lance Stephenson sont “deux des meilleurs scoreurs en isolation de l’histoire” comme indiqué dans la description Insta (juste au-dessus), ils ont chacun montré durant leur carrière NBA qu’ils pouvaient être redoutables en un-contre-un. Talent, style, créativité et un côté tête brûlée, il y a tout ce qu’il faut pour avoir un grand spectacle. On ne serait pas surpris par exemple de voir Lance souffler dans l’oreille de Mike pour essayer de le déstabiliser.

Alors, vous misez sur qui ? Ici on met une pièce sur B-Easy, sorry Born Ready.

Source texte : TNC, Next Chapter

