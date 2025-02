Jimmy Butler aux Warriors, enfin de l’aide pour Stephen Curry

Longtemps en quête d’une star pour aider Stephen Curry, les Warriors ont réussi à mettre la main sur Jimmy Butler cette nuit. Un super coup ?

Seulement onzièmes de la Conférence Ouest, les Warriors se devaient de tenter un gros coup à la trade deadline. Impossible de gâcher une nouvelle saison de Stephen Curry en pataugeant dans le ventre mou pour finir au Play-In voire même pas dedans. Après s’être pris un vent de Kevin Durant, Mike Dunleavy Jr. a donc changé son fusil d’épaule et convaincu Pat Riley de lui laisser Jimmy Butler. (plutôt de l’en décharger ici)

Et non content de mettre la main sur l’un des joueurs les plus convoités, les Dubs lui ont fait signer une prolongation de contrat, le verrouillant deux saisons supplémentaires. Butler a eu son fric, Golden State sa co-star pour aider Stephen Curry.

Car oui, Stephen Curry se sent bien seul à San Francisco depuis quelques saisons. Certes, le titre de 2022 était magnifique, porté par un collectif de premier plan autour d’un Curry dominant mais les choses ont bien changé en deux ans et demi. Steph vieillit et son apport diminue un peu, tout comme celui d’un collectif qui souffle le chaud et le froid. Pour redonner un coup de boost aux ambitions des Dubs, il fallait donc un grand nom. Ce sera Jimmy Butler.

Le profil de l’ancien de Marquette est assez intéressant pour Golden State. Il peut prendre en main l’attaque quand Curry souffle, il se crée son propre shoot, il apporte dans tous les compartiments du jeu et ne se cache pas en défense. Sur le papier c’est propre.

Après, Jimmy Butler a aussi ses défauts. Tout d’abord, il n’est plus tout jeune puisqu’il a déjà 35 ans. Le drama qu’il a lancé à Miami montre aussi toutes les limites de son comportement, un élément qui a fait douter les Warriors avant que ceux-ci ne tentent le coup malgré tout. On a déjà hâte de le voir à côté de Draymond Green, sortez le popcorn.

Habitué à jouer avec le frein en régulière avant de tout donner en Playoffs, où il fait des ravages la plupart du temps, Butler va devoir cette fois se faire violence dès le mois de février. Golden State n’est pas dans une position assez confortable pour la jouer tranquille, il faut un run pour essayer de revenir sur le Top 8 et essayer pourquoi pas d’éviter le Play-in.

On l’a dit plus haut, Jimmy Butler a déjà prolongé son contrat à San Francisco, avec deux années de plus pour 120 millions de dollars. Il a été payé maintenant à lui de faire oublier ses derniers mois au Heat en repositionnant les Warriors sur la carte à l’Ouest. Peuvent-ils incarner une menace pour les Playoffs à présent ?