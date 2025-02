Ce soir à 19h15, la partie de la France du basket qui ne s’intéresse pas trop – ou moins – à la NBA ne sera pas concentré sur la trade deadline mais plutôt sur la Saône-et-Loire et plus précisément Chalon sur Saône, puisque l’Équipe de France féminine y disputera le cinquième de ses six matchs de qualif pour l’EuroBasket 2025.

Ça “devrait” bien se passer.

Ce soir à 19h15, l’Équipe de France féminine affronte l’Irlande pour composter officiellement son ticket pour l’EuroBasket 2025. A notre connaissance les Bleues sont vice-championnes olympiques et l’Irlande est surtout un pays de bière et de rugby, alors on se dit que ça devrait aller.

𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗗𝗔𝗬 ⚔️

🆚 Irlande 🇮🇪

📍 Colisée, Chalon sur Saône

⏰ 19h15

📺 la chaine L’ÉQUIPE

🎟️ https://t.co/lJEdPebkiL

📲 #FRAIRL#PassionnémentBleu #EuroBasketWomen pic.twitter.com/lpzmaxP0om

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 6, 2025



Quatre matchs et quatre victoires jusque-là, un réservoir suffisamment profond pour mettre des roustes à chaque match tout en testant de nouvelles joueuses avec une base de médaillées d’argent, autant vous dire qu’il n’y a absolument pas le feu au lac. A l’aller les filles de Jean-Aimé Toupane s’étaient imposées très largement, de quoi voir venir ce soir au Colisée de Chalon City.

Huit filles du groupe de ce soir ont participé à la finale des Jeux il n’y a pas six mois, parfait pour rappeler si besoin était qui sont les patronnes de la scène continentale, jusqu’à nouvel ordre. Et si vous en voulez une preuve de plus, c’est ce soir, à 19h15, sur la chaine l’Équipe !

Le staff des Bleues a choisi ses 12 joueuses pour le match contre l’Irlande demain jeudi ✅

Astier, Ayayi, Badiane, Bernies, Djaldi-Tabdi Maëva, Fauthoux, Lacan, Leite, Malonga, Rupert, Salaün, Touré #PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/VkNwE0iJwh

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 5, 2025