Mardi oblige, la NBA se la joue modeste avec seulement trois rencontres mais on n’a pas eu le temps de s’ennuyer pour autant. Allez, on vous file les dernières infos dans le résumé de la nuit.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Cavs – Lakers : 116-102

Heat – Pistons : 96-116

Nuggets – Mavericks : 115-116

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

Le Top pick en TTFL : Donovan Mitchell

Le Top 10 : juste ici

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

Luka posted his 6th triple-double of the season in the Mavs W tonight. 22 PTS

10 REB

12 AST

4 3PM pic.twitter.com/P8TAE7Zn0J — NBA (@NBA) December 7, 2022

Tim Hardaway Jr. dropped 29 PTS and 6 3’s tonight for the Mavs in their road win 🔥🎯 pic.twitter.com/f8jbI1X8Ln — NBA (@NBA) December 7, 2022

ANOTHER dime from Nikola Jokic on TNT 🤯 pic.twitter.com/zTXkfvvMv2 — NBA (@NBA) December 7, 2022

Bojan Bogdanovic in the Pistons W: 31 PTS

3 REB

5 AST

3 STL

7 3PM pic.twitter.com/Uc85n3iNzn — NBA (@NBA) December 7, 2022

Donovan Mitchell went OFF in Cleveland 43 PTS (season-high)

6 REB

5 AST

4 STL

4 3PM

W What a night for Spida. pic.twitter.com/XyBXODWXfB — NBA (@NBA) December 7, 2022

Jarrett Allen has been UNSTOPPABLE on TNT 18 PTS

9/9 FGM Hooping 💪 pic.twitter.com/rNnbL3vZD9 — NBA (@NBA) December 7, 2022

LE CLASSEMENT

LES RENCONTRES DE LA NUIT PROCHAINE :