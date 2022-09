Miraculés contre l’Italie et la Turquie, l’Équipe de France a connu une soirée beaucoup plus tranquille vendredi lors de la demi-finale de l’EuroBasket face à la Pologne. 95 points marqués, seulement 54 encaissés, ça donne 41 points d’écart et le plus gros blowout de l’histoire de la compétition à ce stade.



Visiblement les Bleus aiment les extrêmes. Des scénarios improbables en huitième et quart de finale, on est passés à un match à sens unique contre la Pologne vendredi. Cette fois-ci, on n’a jamais tremblé, on n’a jamais vraiment transpiré, on a juste apprécié la démonstration de force de l’EDF contre des Polonais visiblement cramés après leur exploit retentissant contre la Slovénie. 41 points d’écart donc, c’est tout simplement le plus gros écart de l’histoire des demi-finales de l’EuroBasket si l’on en croit BasketNews. Sacrée stat ça, et on en a profité pour sortir les archives afin de voir qui s’est rapproché le plus de ce blowout dans le dernier carré d’un Euro, et ce depuis la première édition en 1935. En 1963, l’Union Soviétique a battu la Hongrie 89-51 (+38) en demi-finale avant d’aller chercher le titre face à la Pologne. Quatre années plus tard, cette même Union Soviétique en a justement planté 40 aux Polonais (108-68) en demi. Lors de l’EuroBasket 1985, l’URSS a également surclassé la République Tchèque au stade de la finale avec une victoire 120-89 (+31). Enfin, sachez aussi que la Croatie a infligé un +40 à la Grèce lors du match pour la troisième place en 1993.

Tout ça pour dire que le dernier carré d’un EuroBasket n’avait jamais vu un match aussi déséquilibré que celui entre la France et la Pologne du 16 septembre 2022. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas eu d’autres rencontres avec des écarts encore plus importants, même vers la fin de la compétition. Lors de l’Euro 1939 par exemple, la Lituanie a battu la Hongrie… 79-15 et la Finlande… 112-9 dans son parcours vers la médaille d’or, sauf qu’à l’époque le titre ne se jouait pas sur des matchs à élimination directe comme aujourd’hui mais à travers un mini-championnat. L’EuroBasket a effectivement changé de format à plusieurs reprises depuis 1935, ce qui rend forcément les comparaisons plus difficiles. Néanmoins c’est pas tous les jours que l’Équipe de France bat un record alors ça aussi, on va le savourer avant de se concentrer sur la grande finale de demain face à l’Espagne.

41 points d’écart en demi-finale d’une compétition comme l’Euro, c’est tout simplement une première. Alors s’il vous fallait une preuve supplémentaire que la version 2022 du Championnat d’Europe est complètement folle, elle est là.

Source texte : BasketNews