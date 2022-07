Le Jazz ayant activé le mode reconstruction, plusieurs joueurs de la franchise pourraient mettre les voiles dans les prochaines semaines. Présent à Utah depuis trois saisons, Bojan Bogdanovic est lui aussi visé par les rumeurs de départ.

Le mot d’ordre semble simple du côté d’Utah : tout doit disparaître ! Après le trade XXL de Rudy Gobert et en attendant un possible départ de Donovan Mitchell, c’est opération portes ouvertes à Salt Lake City. L’objectif ? Récupérer des assets pour entamer un nouveau cycle avec le jeune Will Hardy aux commandes du navire. Mike Conley, Jarred Vanderbilt et Patrick Beverley ont déjà été mentionnés dans plusieurs rumeurs, Jordan Clarkson devrait aussi avoir son lot de prétendants vu sa casquette de sixième homme de l’année en 2021. Comme ses petits camarades, Bojan Bogdanovic fait désormais tache dans le paysage. L’ailier de 33 ans a encore été solide cette saison (18 points de moyenne et presque 39% de loin) mais il n’incarne pas l’avenir et il ne lui reste surtout qu’une année de contrat au compteur. Dans ces conditions, Utah va évidemment être à l’écoute des offres du marché, histoire de ne pas laisser son joueur partir pour peanuts. Dans le dernier podcast de Zach Lowe d’ESPN, The Lowe Post, Tim MacMahon a révélé que les Raptors étaient une destination possible pour l’ailier croate.

« Si le Jazz et les Raptors font un échange, je pense que Bogdanovic serait le gars qui irait à Toronto, pas Donovan Mitchell. » « J’ai entendu des rumeurs. Rien d’imminent ou de proche. Je pense que c’est un gars… les Raptors peuvent certainement utiliser un shooteur comme Bogdanovic. Pour le Jazz, qui est en pleine reconstruction, il est évident qu’ils essaient de le transférer. »

Si Bogdanovic serait un renfort intéressant pour Toronto, l’intérêt peut quand même surprendre. Avec OG Anunoby, Scottie Barnes, Otto Porter Jr., Thaddeus Young ou encore Gary Trent Jr., les ailes des Raptors sont plutôt bien remplies. De plus, il faudrait trouver une contrepartie puisque le joueur n’est pas libre et il lui reste 19 millions à toucher sur sa dernière année de contrat. Siakam, Trent Jr., VanVleet, Barnes et Anunoby ne seront évidemment pas intégrés dans ce deal, Boucher et Otto Porter Jr. ne peuvent pas être échangés avant plusieurs mois, ça commence à limiter les options pour Masai Ujiri. Il faudrait probablement un package incluant Thaddeus Young (resigné le 30 juin et donc éligible à un échange) ainsi que Khem Birch ainsi qu’un petit joueur du bout du banc pour aligner les salaires. Comme le dit l’insider, il n’y a évidemment rien d’immédiat et il ne faut pas oublier que le nom de Kevin Durant circule toujours dans les couloirs de la Scotiabank Arena…

Bojan Bogdanovic aux Raptors ? Un nouveau bruit de couloir qui confirme toujours plus les envies de vente du côté du Jazz. Reste à savoir où le shooteur croate posera ses valises !

Source texte : The Lowe Post / Tim MacMahon