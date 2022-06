Comme chaque année avant la Draft NBA, de nombreuses Hexperts sortent leur boule de cristal pour prédire comment la soirée va se dérouler pick par pick. Mais chaque année, il y a des surprises plus ou moins grandes et hier, on a été plutôt servis. La preuve avec ce petit Top 5 fait maison.

Paolo Banchero en… 1 ?!?

Environ onze heures avant la Draft, l’insider Adrian Wojnarowski faisait le malin en annonçant les dernières grandes tendances par rapport au Top 3 : Jabari Smith Jr. en 1, Chet Holmgren en 2, Paolo Banchero en 3. Merci pour le spoil Woj. Sauf que lors des ultimes minutes précédant le first pick du Magic, tout s’est emballé d’un coup. Les bruits de couloir autour d’une sélection de Banchero au buzzer par le Magic ont pris les devants et les bookmakers qui annonçaient Paolo favori ont pu faire les malins. Au final ? Banchero est parti en 1 à Orlando, Chet à Oklahoma City avec le second pick, et Jabari à Houston avec le troisième. En début de semaine et jusqu’à jeudi, pratiquement toutes les Mocks indiquaient le même ordre que celui du Woj hier, et pratiquement personne ne voyait un talent du niveau de Jabari Smith Jr. chuter jusqu’à la troisième place à Houston. Une nouvelle preuve que tout peut arriver dans le monde fou de la NBA.

Il est 15h30 il a déjà le top 3 mdr eh vas-y la flemme https://t.co/79gR5lZrtg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2022

On nous annonçait des gros trades, on attend encore…

C’est une surprise, et une légère déception. Woj (encore lui) avait indiqué mercredi que beaucoup de transferts auraient lieu le soir de la Draft. Des noms comme John Collins et Malcolm Brogdon revenaient notamment pas mal dans les rumeurs. Au final on a eu quelques trades, mais pas vraiment ceux qu’on attendait. Les Kings, les Blazers et les Wizards faisaient notamment partie des équipes à surveiller dans les transactions, trois équipes voulant redevenir compétitives assez vite et possédant dans le même temps un pick dans le Top 10 de la Loterie. Un contexte propice aux transferts sauf qu’au final, personne n’a bougé le petit doigt. Sacramento a conservé son pick #4 pour choisir Keegan Murray, Portland a gardé son pick #7 après le trade de Jerami Grant mercredi pour sélectionner Shaedon Sharpe, et Washington a finalement décidé de miser sur Johnny Davis avec son dixième choix. On attendait potentiellement les Knicks au tournant aussi avec leur pick #11, mais eux ont carrément décidé de se tourner vers… la Free Agency.

Jaden Ivey en dehors du Top 4

Les grands spécialistes de la Draft s’accordaient sur une chose par rapport à la cuvée 2022 : il y a le Top 4, et puis il y a le reste. Une façon de dire qu’il existe un petit gap séparant les quatre meilleurs prospects du reste de la classe. Et sachant qu’on attendait un podium composé des intérieurs Paolo Banchero, Chet Holmgren et Jabari Smith Jr. pour des raisons de fit, le guard formé à Purdue Jaden Ivey était largement pressenti pour être le quatrième pick. L’incertitude autour du choix des Kings résidait plus par rapport à la question d’un transfert (comme dit plus haut), mais on ne pensait pas qu’ils allaient vraiment faire l’impasse sur le phénomène Ivey au moment même de la sélection. Résultat ? « The Sacramento Kings select Keegan Murray, from the University of Iowa. » Une phrase qui fait aujourd’hui le bonheur des Pistons, qui ont pu récupérer Jaden juste derrière sans même devoir trade-up. Et une phrase qui a sans doute fait grand plaisir à Ivey également, qui n’avait pas l’air très chaud pour rejoindre Sacramento. Comment lui en vouloir ?

Jaden Ivey saw his career playing out on the Sacramento Kings then got saved from hell at the very last second i’d be crying tears of joy too. — Reggie Saxx (@ReggiSaxx) June 24, 2022

A.J. Griffin n’est pas fait pour jouer au loto

Tous les ans, il y a des joueurs qui chutent à la Draft en comparaison aux projections initiales. Cette année, c’est tombé (entre autres) sur le pauvre A.J. Griffin. Parfois annoncé dans le Top 10 dans les Mocks et au grand minimum au sein de la Loterie (Top 14), le prospect formé à Duke est finalement tombé jusqu’en 16e position chez les Hawks. Si les fans d’Atlanta sont sans doute heureux de récupérer un ailier physique et très bon shooteur qui a évolué sous les ordres du légendaire Coach K, le principal intéressé espérait sans doute finir un peu plus haut, rien que pour des questions de billets verts. Un prospect sélectionné dans le range 6-10 (où Griffin était parfois projeté) va gagner autour de 4-5 millions de dollars au cours de sa saison rookie, tandis que Griffin devra se « contenter » de 2,9 millions avec sa sélection en 16e position. La raison de sa chute ? Probablement son historique de blessures, lui qui a connu plusieurs bobos au genou et à la cheville au lycée.

Shams et Woj qui annoncent deux infos contradictoires en même temps

Shams Charania et Adrian Wojnarowski sont les deux insiders les plus réputés en NBA et sont des grands spécialistes pour vous spoiler la soirée de la Draft. Mais la nuit dernière, il s’est passé un truc assez fou : l’un comme l’autre a annoncé le transfert du 13e pick Jalen Duren, mais pas vers le même endroit. Pour Shams, direction les Knicks. Pour Woj, direction les Pistons. Vous vous demandez sans doute lequel des deux s’est planté en beauté, et bah disons qu’on ne peut pas vraiment répondre à cette question. Car si Duren a bien terminé la soirée à Detroit, il avait d’abord fait une escale du côté de New York, les Hornets négociant initialement avec les Knicks avant que ces derniers ne décident d’envoyer le jeune pivot dans le Michigan en compagnie de Kemba Walker. Mais en tout cas, c’est clairement collector, d’autant plus que pratiquement personne ne s’attendait à ce que Detroit récupère Duren à la Draft.

Shams or Woj, someones lying for Jalen Duren pic.twitter.com/VW9jVnUDJ7 — Ted Buddwell 🏀🏈 (@TedBuddy8) June 24, 2022

On attendait une cérémonie de Draft active, on n’a pas été déçus. Un pick #1 qui change au dernier moment, Shams et Woj qui s’affrontent en direct, des rebondissements, les Kings dans leurs œuvres… bref c’était bien cool. Un petit blockbuster en plus et ça aurait été parfait, mais les nombreuses surprises ont quand même été suffisantes pour faire notre soirée.