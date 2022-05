La nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête des Celtics. Hier, environ deux heures avant le début de la série entre Miami et Boston, Al Horford a été annoncé out pour la première rencontre. La raison ? Le grand retour du health & safety protocol. Dur !

On savait que Marcus Smart – touché au pied – pouvait potentiellement rater le Game 1 des Finales de Conférence Est. Alors quand Shams Charania de The Athletic a annoncé son forfait aux alentours de minuit hier, on n’était qu’à moitié surpris. Par contre, quand on a vu le nom d’Al Horford associé à celui de Marcus, là c’était le choc. « Horford is in health and safety protocols ». Whaaat ?! Malheureusement, le COVID n’est pas encore tout à fait derrière nous et il peut encore perturber des matchs importants de postseason. On se rappelle que Paul George avait raté la rencontre du play-in tournament contre les Pelicans il y a un mois pour les mêmes raisons, cette fois-ci c’est donc sur Boston que ça tombe. Et lors de la première rencontre sur le parquet de Miami cette nuit, il n’y a pas eu de miracle. Malgré un bon début de match et un avantage de +8 à la mi-temps, les hommes d’Ime Udoka ont pris très cher dans le troisième quart-temps avant de finalement s’incliner 118-107. On n’est pas là pour dire que les Celtics mèneraient 1-0 dans la série aujourd’hui si Horford avait été présent à la FTX Arena la nuit dernière, mais Boston n’aurait sûrement pas encaissé un 39-14 en l’espace de 12 minutes avec le pivot vétéran dans les parages. Hyper précieux face aux Bucks de Giannis et donnant l’impression d’avoir dix ans de moins que les 35 balais qui sont indiqués sur sa carte d’identité, Horford est aujourd’hui l’une des principales raisons du gros parcours de Boston.

Alors forcément, la question qu’on se pose désormais, c’est quand pourra-t-il revenir ? Parce que les Celtics ont vraiment besoin de lui dans cette Finale de Conférence Est. On le sait, avec le protocole COVID de la Ligue, on part habituellement sur plusieurs jours d’absence. Mauvaise nouvelle pour Boston, le Game 2 est déjà demain et on est sur une rencontre tous les deux jours dans cette série. Alors comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, il faut s’attendre à un forfait d’Horford pour la deuxième manche de jeudi. Et honnêtement, on ne serait pas surpris de le voir rater également Game 3. Sans la défense, l’intelligence, le leadership et toutes les autres qualités qu’apporte habituellement Al, ce sera d’abord à Robert Williams III de step-up, lui qui a réintégré le cinq la nuit dernière aux côtés de Grant Williams pour terminer avec 18 points, 9 rebonds et 2 contres en l’espace de 28 minutes de jeu. Une performance plutôt encourageante pour Time Lord, même s’il a terminé avec des crampes. Les Celtics espèrent retrouver une production similaire dans la deuxième rencontre, et devront compter sans doute une nouvelle fois sur l’autre pivot Daniel Theis (8 points, 4 rebonds, 2 passes en 20 minutes).

Coup dur pour les Celtics, qui doivent aujourd’hui évoluer sans l’un de leurs leaders. Difficile de dire aujourd’hui quand Al Horford pourra à nouveau être opérationnel, mais Boston devra trouver un moyen de rivaliser avec Miami sans lui. Les hommes d’Ime Udoka ont déjà montré qu’ils possédaient de grandes ressources, voici un nouveau test.

Source texte : The Athletic / ESPN

Celtics‘ Al Horford and Marcus Smart are out for Game 1 vs. Miami tonight. Horford is in health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 17, 2022