Deandre Ayton a régné sur la raquette des Mavs : 25 points, 8 rebonds, et comme l’impression que Dallas a un gros problème

Omniprésent dans ce Game 1 face aux Mavs, Deandre Ayton a confirmé les difficultés de Dallas dans la raquette. Les joueurs texans vont devoir faire beaucoup mieux, mais en sont-ils capables ?

« Ils peuvent nous agresser dans la peinture, avec McGee et Ayton. Ce ne sont pas Gobert et Whiteside. Ces gars peuvent mettre le ballon dans le panier. Donc nos intérieurs seront testés. » Voilà ce que disait Jason Kidd à la veille du premier match de la série contre Phoenix. Non content de balancer un tacle aux pivots du Jazz, le meneur Hall of Famer pointait une faiblesse bien connue de son équipe : la difficulté à faire face à un intérieur dominant. Dwight Powell n’est pas un mauvais joueur de basket mais on a pu voir cette nuit le gap qui le séparait de Deandre Ayton. Spoiler, il est immense. Le pivot des Suns s’est régalé avec 25 points et 8 rebonds et ses copains n’ont pas manqué de l’alimenter en ballon toute la soirée. Faudrait pas prendre Chris Paul et Devin Booker pour Donovan Mitchell hein ! Si Dédé commence à dominer aussi fort, la série pourrait être courte pour les Mavs. Le plus compliqué pour Dallas n’est pas de voir un mini Shaq à Phoenix mais de se dire qu’ils n’ont peut-être aucun moyen de changer ça jusqu’à la fin de la série.

Quelles sont les options de Jason Kidd ? En 41 minutes sur le parquet, son duo Powell/Kleber n’a réussi à prendre que… deux rebonds. C’est moins que JaVale McGee, pourtant limité à 14 minutes, et ça va vite devenir un très gros problème. On a vu que Dwight Powell s’était fait manger par Ayton et le coach texan a été obligé de bencher son joueur car il ne pesait tout simplement pas des deux côtés du terrain. Il y a la possibilité de faire démarrer Maxi Kleber en cinq, niveau spacing c’était efficace et il est meilleur défensivement, mais c’est pas dit qu’il puisse résister sur la durée face à un Ayton plus grand et plus athlétique. Il faudra aussi voir dans quel état il est après sa lourde chute de cette nuit. Qui d’autre alors ? JK ne va pas jouer encore plus petit en balançant des ailiers au poste 5 hein, ça risque de piquer fort. Pourquoi pas un Boban Marjanovic alors ? Même s’il ne s’agit que de quelques minutes, le géant peut sécuriser du rebond (51 rebonds à 36 pour Phoenix cette nuit..) et mettre (enfin) un peu de taille face à Deandre Ayton pour faire bosser la pépite des Suns. Le plan small ball était cohérent pour embêter Gobert au premier tour mais on part sur une matchup bien différente ici et il va falloir s’adapter pour Dallas, sous peine de se faire taper à chaque fois à l’intérieur.

Deandre Ayton a fait ce qu’il a voulu contre les Mavs et les difficultés à l’intérieur se confirme pour Dallas. Comment gêner un tantinet la domination au rebond de Phoenix ? Comment faire en sorte que Dédé n’ait pas l’impression de jouer contre des enfants ? À Jason Kidd et son staff de trouver les réponses.