Initialement attendu pour le Game 4 de la série face aux Celtics, Ben Simmons devait réaliser ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs des Nets et par la même occasion jouer ses premières minutes de la saison. Finalement, à cause d’un dos qui se serait réveillé au mauvais moment, l’Australien n’était même pas au Barclays Center hier soir pour assister à l’ultime défaite de Brooklyn. On est donc officiellement sur une saison vide de matchs, mais au cours de laquelle la réputation du Boomer a pris un sacré coup.

Il suffisait de se balader sur Twitter ou regarder ESPN ces derniers jours pour voir à quel point Ben Simmons était devenu la cible numéro un des critiques. Entre Reggie Miller qui a sorti son sniper pour dénoncer « l’absence totale d’esprit compétitif » chez Simmons, le journaliste Stephen A. Smith qui a qualifié la situation entourant l’Australien de « pathétique », ou encore Shaquille O’Neal qui a déclaré que le forfait de Ben était « une décision de petit con », la nouvelle absence de l’ancien Sixer fut clairement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Non pas que Simmons ait été épargné par les critiques jusqu’ici, bien au contraire, mais cet énième rebondissement dans la saga du Boomer a résonné plus que les autres car son retour sur les parquets après dix mois sur la touche semblait enfin acté. Pour rappel, il devait donc revenir pour le Game 4 de la série contre les Celtics, son dos allait bien, il était monté suffisamment en puissance pour rechausser les sneakers et puis… niet. De quoi « exaspérer les personnes impliquées dans la situation » aka les Nets si l’on en croit l’insider d’ESPN Brian Windhorst, même si d’un autre côté on peut légitimement se demander si la franchise de Brooklyn n’a pas poussé pour le laisser sur la touche au vu du scénario de la série contre Brooklyn et l’investissement réalisé sur Simmons (114 millions de dollars sur les trois prochaines saisons). Officiellement, les Nets et le camp du joueur sont tombés d’accord sur la décision de ne pas disputer la quatrième rencontre, ce qui a sonné le glas d’une saison qui n’aura jamais commencé pour Ben. Entre sa demande de transfert des Sixers, son conflit avec la franchise de Philly autour de son absence pour « raisons physiques et psychologiques », son transfert aux Nets et l’attente interminable autour de son retour, on a eu droit à tout sauf à sa présence sur un parquet NBA cette année.

Adrian Wojnarowski d’ESPN et Shams Charania de The Athletic sont venus apporter un peu de lumière sur ce revirement ainsi que sur la suite des événements. D’après les rois de la breaking, le camp Simmons – à savoir Ben et son agent Rich Paul – ont rencontré les dirigeants haut placés des Nets lundi pour échanger autour de ces « obstacles sur le plan physique et psychologique » qui continuent de faire barrage à un retour sur les parquets.

« Il existe encore un blocage mental pour Ben Simmons, qui vient en partie des Playoffs 2021, et qui créerait un stress pouvant être directement connecté à ses problèmes de dos. » – Shams Charania

Alors que Simmons a insisté sur le fait qu’il voulait vraiment porter le maillot new-yorkais dès qu’il sera en état de le faire, la franchise de Brooklyn a assuré à son joueur qu’elle continuera de le soutenir dans son processus de comeback. Mais malgré ces belles paroles, on a toujours l’impression d’être dans le flou et cette part de mystère est sans doute l’une des premières raisons qui explique la frustration ainsi que l’hostilité portées à l’égard du Boomer aujourd’hui. Clairement, cette saison blanche marquée par une saga interminable a fortement mis à mal une réputation qui avait déjà pris un sacré coup après le fail des Playoffs 2021. Ainsi, Simmons fera partie des nombreuses têtes d’affiche de Brooklyn (Steve Nash, Kyrie Irving, Kevin Durant) qui seront attendues au tournant la saison prochaine. Il part de loin mais devra prouver à tout le monde – coéquipiers inclus – son investissement total au sein d’une équipe des Nets qui voudra rebondir après une saison tout simplement chaotique. La bonne nouvelle, c’est qu’on a vu par le passé avec d’autres joueurs fortement critiqués que le terrain pouvait effacer bien des choses. Le seul véritable moyen pour Simmons de faire oublier un minimum cet épisode est de revenir sur le parquet à un niveau borderline All-Star pour aider Brooklyn à atteindre ses grandes ambitions. On connaît le talent du bonhomme, sa polyvalence et l’impact qu’il peut avoir sur une équipe, à lui de redevenir ce Ben Simmons là et non le Ben Simmons qui s’illustre uniquement à travers ses tenues WTF sur le banc.

Ben Simmons a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouches à fermer. Cela ne va pas se faire en un claquement de doigts mais ça passera forcément par des performances suffisamment convaincantes sur le parquet pour que l’image qu’on peut aujourd’hui avoir de lui change. Qu’il profite bien de l’intersaison pour se ressourcer autant physiquement que mentalement, parce qu’il sera attendu au tournant.

Source texte : ESPN, The Athletic