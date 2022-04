NBA Playoffs 2022 : et si on assistait au « Revenge Tour » de Kyrie Irving ?

Kyrie Irving a vécu une saison 2021-22 assez chaotique. Il est passé par plusieurs phases. D’abord, une impossibilité de jouer à cause de son refus de se faire vacciner. Puis, un retour chez les Nets mais seulement pour les matchs à l’extérieur. Enfin, une disponibilité revenue à la normale suite aux changements des restrictions sanitaires dans l’État de New York. Uncle Drew peut donc désormais rejouer au basketball pour notre plus grand plaisir pour ces Playoffs 2022. Une postseason qui pourrait devenir le « Revenge Tour » de Kyrie.

Il nous avait manqué. La NBA a besoin de son talent sur un parquet et avec une balle orange en main pour encore plus briller. Kyrie Irving, c’est un joyau de handle, de dribble et de skills. Son absence cette saison s’est remarquée. À tel point que le front office de Brooklyn est revenu sur sa décision initiale pour réintégrer Uncle Drew dans le groupe, car l’infirmerie était pleine et les résultats des Nets bien inférieurs aux attentes. Fin mars, le maire de New York Eric Adams assouplit la loi sanitaire et permet aux sportifs et aux artistes de paraître dans des salles de spectacle. Kyrie Irving est les deux à la fois et le Barclays Center est un merveilleux endroit pour exprimer son talent. Le 10 avril, les résultats tombent. Pas de politique ici, on parle bien sûr des Brooklyn Nets qui concluent leur saison avec une belle victoire contre les Pacers et une septième place à l’Est. C’est officiel, les hommes de Steve Nash affrontent les Cavaliers pour le Game 1 du play-in, une vieille connaissance d’Irving. Son « Revenge Tour » peut commencer.

Lors du play-in, Kyrie Irving retrouve sa première franchise, celle qui l’a drafté en numéro un en 2011, les Cleveland Cavaliers. C’est là-bas qu’il vit ses premières heures de gloire. Il est élu Rookie de l’Année en 2012 à la quasi-unanimité. Dès sa deuxième saison, il devient All-Star. Il entre dans l’histoire en étant le plus jeune joueur ever à mettre plus de 40 points au Madison Square Garden (dépassant Michael Jordan). Durant sa troisième année, il remporte le MVP du All-Star Game. Puis, dès que LeBron James arrive, les Finales NBA suivent de 2015 à 2017, se transformant même en titre en 2016 après un comeback légendaire symbolisé notamment par son shoot sur Steph Curry. Toutefois, Uncle Drew décide de quitter la franchise à l’été 2017 pour ne plus être dans l’ombre du King. La séparation est douloureuse. Son premier retour à Cleveland se fait sous les huées du public. Chaque match d’Irving contre les Cavs est désormais placé sous le signe de retrouvailles agitées.

Source: Kyrie Irving finally been informed trade call is over, and he's member of Celtics. He's getting on phone w/ Boston officials now. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2017

Après une victoire tout en maîtrise de Brooklyn, où Kyrie a été sensationnel avec 34 points à 12/15 au tir, il retrouve sa deuxième équipe au premier tour : les Boston Celtics. Dans son histoire, son passage chez les Verts reste clairement un échec. Lorsqu’il débarque dans la franchise la plus titrée de la NBA, il représente celui qui doit faire passer un step à cette formation en quête d’un nouveau titre depuis 2008. Autour de lui, les JayJay (Tatum et Brown) à peine draftés, Gordon Hayward et Al Horford. Un beau cinq sur le papier, mais qui ne dure que cinq minutes puisque Hayward est victime d’une blessure horrible lors du premier match de la saison 2017-18. Toutefois, cette dernière se déroule bien pour Boston qui termine deuxième de l’Est. Malheureusement, Irving ne peut pas disputer les Playoffs pour cause de blessure au genou et voit ses copains atteindre le Game 7 des finales de conf’ sans lui. Pour sa deuxième saison avec le maillot vert, la régulière est beaucoup plus tendue alors que les Celtics sont considérés comme les grands favoris de leur conférence. Le groupe – aussi talentueux soit-il – vit mal, entre les jeunes qui veulent plus de responsabilités et des anciens qui ne veulent pas vraiment les donner. Lors des Playoffs 2019, l’aventure s’arrête net contre les inarrêtables Bucks de Giannis Antetokounmpo. Uncle Drew quitte la franchise à la Free Agency et laisse comme souvenir aux fans un goût amer avec plusieurs blessures, un manque de leadership et au final aucun step de franchi. Tout ça alors qu’il avait initialement déclaré vouloir rester à Boston… Le premier tour de ces Playoffs 2022 entre Celtics et Nets s’annonce complètement fou, notamment au TD Garden où Irving sera attendu de pied ferme. On sait que Kyrie aura à cœur de fermer certaines bouches. On lui souhaite bonne chance parce qu’il risque d’en avoir pas mal d’ouvertes à Boston.

🚨 OFFICIEL 🚨 LES CELTICS AFFRONTERONT LE VAINQUEUR DU MATCH NETS – CAVS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/BlILiOzVWF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2022

À partir de là, sortons notre boule de cristal. Les Nets tapent les Celtics et en demi-finale, les Bucks se trouvent sur leur chemin pour une revanche de l’année dernière. En 2021, la série entre Milwaukee et Brooklyn était d’un niveau stratosphérique. Giannis qui fonce vers sa destinée, KD qui est plus que clutch, un Game 7 totalement historique et porteur d’un énorme « What if ? » Et si Kevin Durant portait du 43 au pied comme tout le monde et pas du 47 ? Seulement, il y a eu un tournant : la blessure à la cheville de Kyrie Irving au match 4. Les Nets perdent une de leurs meilleures armes. Le meneur des Nets veut désormais sa revanche et souhaite effacer ses regrets de l’an passé. Une nouvelle confrontation en sept nous attend et cette fois-ci, c’est Brooklyn qui passe.

Arrivé en finale de conférence, Kyrie et ses copains retrouvent l’ennemi de la saison, Philadelphie, qui a réussi l’exploit de taper Toronto puis Miami malgré un Harden qui choke et Doc Rivers qui déclare en conférence de presse que le Barbu n’est pas l’homme de la situation. La série que l’on veut tous voir pour sa dramaturgie après le giga-trade de février dernier est là. Bien que la rivalité Ben Simmons vs Joel Embiid est très excitante, les retrouvailles de l’ancien Big 3 des Nets le sont encore plus. Cette finale de conférence est le terrain parfait pour régler des comptes. Kyrie Irving (accompagné de Kevin Durant) veut libérer toute sa rancœur vis-à-vis de James Harden et sanctionner sa « trahison » après que le Barbu ait déclaré vouloir terminer sa carrière à Brooklyn. Une chose est sûre, la tension est à son paroxysme et personne ne veut s’incliner sous peine de bashing médiatique pendant plusieurs mois. Et à ce petit jeu-là, c’est Uncle Drew qui ressort vainqueur grâce à un game-winner sur la tronche d’Harden lors d’un nouveau Game 7.

BREAKING: The Brooklyn Nets and Philadelphia 76ers are finalizing trade sending James Harden for Ben Simmons, Seth Curry and draft picks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

Enfin, la dernière étape du voyage se passe en Finale NBA contre les Golden State Warriors. Un parfait boss de fin. Il a remporté son unique bague en 2016 contre la bande à Stephen Curry, énorme shoot en prime. Il a joué ses trois NBA Finals contre cette même équipe, avec deux défaites au bout dont une où il n’a pu jouer qu’un match à cause d’une blessure au genou. Et c’est contre cette même franchise qu’il va gagner son deuxième titre et entrer encore un peu plus dans l’histoire de ce sport. Vous l’aurez lu ici en premier. Le « Revenge Tour » de Kyrie est désormais officiellement complété.

Évidemment, vous l’avez compris, le parcours évoqué tout au long de cet article est purement hypothétique à partir des Playoffs. Mais avouez quand même que ce scénario est assez épique. En tout cas, Uncle Drew a des choses à prouver durant cette postseason et ça pourrait faire des étincelles. Vas-y copain, tout le monde est là pour te voir jouer.