C’était le dernier grand vote de cette saison régulière historique, la numéro 75 dans la grande aventure de la NBA. Vous avez été nombreux à donner vos avis pour indiquer quels étaient les membres des All Time European 1st et 2nd Teams, et on connaît désormais les vainqueurs. Attention, y’a du gros palmarès dans le champ !

Quelques 75 années de greatness offertes en NBA et, allez, une grosse trentaine offerte par les joueurs européens ?

Depuis la fin des années 80 et l’arrivée des premiers joueurs venus d’Europe chez l’Oncle Sam, le niveau des garçons de chez nous a explosé au point de laisser place à des franchise players, des champions, des MVP des Finales et des MVP tout court. Oui, aujourd’hui les joueurs européens dominent en NBA, ce qui était tout simplement inconcevable lors de la décennie dominée par les Lakers et les Celtics de Larry Bird et Magic Johnson. Mais alors comment départager tout ce beau monde ? Et surtout, comment répartir les postes ? Car s’il y a bien une chose que l’Europe a su fournir, ce sont des géants techniques capables de changer la manière dont on voit le jeu. Les Kukoc, Nowitzki, Gasol, Sabonis, Giannis, Jokic et compagnie, lorsqu’on a des mains de rêve, un gros QI basket et qu’on vient de l’autre côté de l’Atlantique, ça plait. Mais il y a aussi des joueurs plus petits, des shooteurs et des gestionnaires qui ont fait leur place dans la grande histoire de la Ligue, au point de finir dans ces deux quintets légendaires.

Ne perdons pas plus de temps, voici les 2 All Time European NBA Teams :

# NBA ALL TIME EUROPEAN 1ST TEAM :

Tony Parker

Luka Doncic

Pau Gasol

Giannis Antetokounmpo

Dirk Nowitzki

Pas vraiment de surprise ici, si ce n’est la présence assez tôt de Luka Doncic ? Extraordinaire, le Slovène n’est pas en NBA depuis très longtemps et aurait pu laisser sa place à d’autres garçons, mais à son poste la concurrence n’est pas aussi énorme que sur le secteur intérieur où des joueurs mythiques ont dû jouer des coudes. On pense notamment à un grand Serbe qui habite dans le Colorado. Hormis cette interrogation, c’est un strike. Tony Parker, Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo, 2 MVP et 3 MVP des Finales, cela se passe de commentaires. On a le meilleur meneur européen de l’histoire et une bataille entre deux ailiers-forts, c’est logique. Pau Gasol, avec ses deux bagues et sa longévité, passent au-dessus de Jokic qui devra donc continuer sa formidable marche pour squatter le cinq majeur de ces légendes.

# NBA ALL TIME EUROPEAN 2ND TEAM :

Drazen Petrovic

Peja Stojakovic

Toni Kukoc

Nikola Jokic

Arvydas Sabonis

Il y a du respect pour les icônes, et ça on aime ! No disrespect envers Rudy Gobert et Marc Gasol, qui ont tous les deux de grandes carrières et le Français pourrait aller chercher sa place en continuant ainsi, mais Sabonis est un monstre sacré du basket européen, tout comme Drazen Petrovic qui nous a quitté trop tôt. Kukoc et Stojakovic viennent fournir les ailes, en attendant que d’autres garçons viennent toquer à la porte dans les années à venir. Côté Français on aurait pu suivre de plus près les dossiers de Nicolas Batum et Evan Fournier, mais la concurrence est vraiment rude. Il faudra de la bague, notamment, pour squatter les prochains débats !

Qui pourrait changer ces équipes dans les années à venir ? On va évidemment suivre de près les exploits de Doncic et Jokic, sans oublier les prochaines pépites qui seront bientôt draftées et auront à coeur de prendre part à la discussion des… 100 ans de la NBA. C’est loin, mais en même temps, qu’est-ce qu’on a hâte de voir ce que ça donnera pour les produits européens jusque là !