Officiellement en fin de contrat en 2023, LeBron James sera éligible à une prolongation de deux ans cet été avec les Lakers. Bien évidemment, la franchise californienne va lui proposer cette extension mais la vraie question, c’est de savoir s’il va la signer. Visiblement, ça n’en prend pas trop le chemin.

Les Lakers seront-ils la dernière franchise dans la longue et légendaire carrière de LeBron James ? Au vu des propos du King lors du dernier All-Star Weekend à Cleveland, on aurait tendance à dire non. Mais vu la clarification qu’il a lâchée fin février concernant son avenir dans la franchise de Los Angeles, on a plus envie de dire oui. Bref, on ne sait pas trop à l’heure de ces lignes. Et les dernières news en provenance de la Cité des Anges ne sont pas vraiment là pour nous éclairer. En effet, LeBron a esquivé la question comme un roi en disant – lors de la dernière conférence de presse de la saison – que son camp et les dirigeants des Lakers ne pouvaient techniquement pas discuter d’une prolongation pour l’instant à cause du CBA. Cette déclaration a cependant poussé Sam Amick de The Athletic à creuser un peu pour essayer d’en savoir plus sur le futur du King en Californie. Et d’après l’insider, on partirait plus sur un James qui va jusqu’au bout de son contrat plutôt que sur une prolongation. Pour rappel, LeBron possède encore un an sur son deal actuel, qui va donc se terminer en 2023, année où il peut ainsi revenir sur le marché des agents libres. Cet été, il peut potentiellement signer une extension de deux années supplémentaires pour un montant total de 97 millions de dollars, afin d’être lié aux Lakers jusqu’à la fin de la saison 2024-25.

Mais vous l’avez compris, ce scénario semble perdre en crédibilité en ce moment. On imagine que la saison catastrophique des Lakers cette année ne rassure pas trop LeBron sur la capacité de la franchise californienne à jouer le titre lors de ses dernières années NBA, lui qui veut rajouter une cinquième bague de champion à son palmarès. En refusant une extension de contrat cet été, il mettra la pression sur ses dirigeants pour qu’ils maximisent les chances de l’équipe d’aller le plus loin possible, tout en possédant un moyen efficace pour peser encore plus dans les différentes décisions à venir (choix du coach, recrutement…). Mais surtout, s’il emprunte cette voie-là, cela va lui donner la flexibilité qu’il recherche peut-être pour sa fin de carrière. Une flexibilité qui peut lui permettre de changer de franchise s’il le décide, notamment dans l’objectif de jouer avec son fils un jour. Bronny peut théoriquement arriver dans la Grande Ligue en 2024 (au plus tôt), et on imagine que LBJ aimerait avoir le plus de liberté possible à ce moment-là pour accomplir son rêve avec le fiston. Il existe donc un scénario très crédible dans lequel LeBron va jusqu’au bout de son contrat actuel pour ensuite signer un deal d’un an – à Los Angeles ou ailleurs – et revenir sur le marché des agents libres en 2024.

« LeBron James l’a clairement annoncé. Il va faire tout son possible pour jouer avec son fils Bronny quand il fera le grand saut en NBA. En signant des deals d’un an, il évitera tout problème contractuel pouvant faire obstacle à ce scénario de rêve. Et s’il faut prendre moins d’argent que le max pour que ça arrive, ainsi soit-il. » – Sam Amick

Que va faire LeBron James cet été ? C’est l’une des nombreuses interrogations caractérisant l’intersaison 2022 des Lakers. Pas sûr que la franchise californienne puisse le convaincre au vu des résultats catastrophiques de cette année et des ambitions personnelles du King, mais on va tout de même surveiller ça de près.

Source texte : The Athletic