Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Donovan Mitchell est de retour, et il a enfoncé un peu plus les Nets dans le ventre mou

Encore une nuit bien intense en NBA, avec tout ce qu’il fallait de perfs, d’actions spectaculaires et de WTF pour nous tenir éveillé. Y’a du match qui dure quatre heures, du rookie qui explose et même un vieux coach qui se rapproche du firmament, alors envoyez le gros résumé de la nuit et joyeux samedi !

Pistons – Celtics : 93-102

Hornets – Cavs : 101-102

Pacers – Bulls : 115-122

Raptors – Hawks : 125-114

Spurs – Rockets : 131-106

Jazz – Nets : 125-102

Nuggets – Pelicans : 105-113

Mavericks – Sixers : 107-98

Blazers – Thunder : 93-96

⭐️ Voici les 4 équipes du Rising Stars Challenge 2022 ! pic.twitter.com/jZiWc6KOc4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 4, 2022

Je crois que Jarrett Allen n’est pas content d’avoir été snobé pour le All-Star Game.pic.twitter.com/vsUhJfULAU — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

22 points pour Caris LeVert dans le premier quart face aux Bulls, elles vont être belles les négociations ce week-end. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Toronto a décidé de ne plus jamais perdre c’est un excellent projet sportif. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

On apprend il y a quelques jours que Ben Simmons s’est fait vacciner récemment, alors qu’auparavant il faisait des tests Covid quotidiens pour accéder aux centres d’entraînement des Sixers. Peut-être qu’une coïncidence. Peut-être… … ou peut-être pas. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Ayo Dosunmu demain tu lui dis on va à Vladivostok à pied il te dit yes, pas de problème. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

DOSUNMU CE GRAND MALADEpic.twitter.com/cPBT3mQlkY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Énorme win des Cavs sans Darius Garland, une fin de match absolument bordélique mais le résultat aura son impact en fin de saison en cas de bataille au classement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Alvarado ça c’est bon, les joueurs de 4h du mat qu’on aime hype up et dont on ressortira le nom en souriant dans 4 ans. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Quand je pense que Thunder – Blazers c’était une dinguerie en antenne nationale il y a 2 ans. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

😭😭😭😭😭 Apparemment y’a un souci d’arceau à Dallas, du coup Luka Doncic et les arbitres ont demandé à Boban Marjanovic de tenter de le fixer… les pieds au sol. pic.twitter.com/S4X72ydeuw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Il est À PEINE sur la pointe des pieds 💀💀💀pic.twitter.com/01NzOStaiy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Plus que 6 victoires et Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière NBA. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

Masterclass d’ESPN : le footwork de Joel Embiid en comparaison avec celui de Jordan et Kobe 🔥🔥🔥pic.twitter.com/PEk1QTF3zn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 5, 2022

