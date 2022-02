NBA Top 10 du jour : si Luka Doncic se met à postériser des gens, autant tout arrêter dès maintenant

Après une nouvelle nuit bien remplie, on fait le plein d’images fortes avec un Top 10 qui nous est généreusement offert par la NBA. On ouvre bien grand les yeux et on savoure !

Josh Richardson renvoie Frank Jackson à ses études avec un joli contre main opposée.

Doug McDermott paye son petit hommage personnel à Julius Erving. Dr J a dû apprécier !

Scottie Barnes fait danser Onyeka Okongwu grâce à son handle. Il fallait bien ça pour échapper à la pieuvre des Hawks.

Trae Young qui envoie un ballon lobé à John Collins, on connaît tous la fin de cette histoire.

Donovan Mitchell était bien chaud pour son retour et il a fait la totale à un DeAndre’ Bembry qui aurait souhaité être ailleurs.

Greg Brown III voit rarement le terrain mais Mike Muscala va se souvenir de l’avoir croisé !

Jarrett Allen a les nerfs d’avoir été snobé chez les All-Stars alors il se défoule sur Mason Plumlee. Charlotte et les pivots, un classique.

La défense des Pistons est toujours aussi légendaire et Jayson Tatum est allé sagement aplatir tout ça à deux mains pour plus de sécurité.

Miles Bridges fait son apparition quotidienne dans ce Top 10 avec un drible dans le dos suivi d’un dunk tout en puissance. On connaît un commentateur qui doit se mettre bien.

Luka Doncic nous offre souvent des buzzer beaters ou des dribbles chaloupés mais il est aussi capable d’aller postériser du Big Man. C’est pas Andre Drummond qui dira le contraire.

Voilà, c’est tout pour ce Top 10 ! Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à regarder ! Nous ? On se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle dose de fun !