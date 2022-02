Les jeunes Pelicans ont étincelé face aux Nuggets : Jaxson Hayes c’est oui, et Herb Jones c’est définitivement un immense oui

Tiens, on en parle pas souvent de ceux-là. Déjà parce qu’on a paumé notre abonnement pour le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes, puis, surtout, parce que les absences de Brandon Ingram, le Pento de Jonas Valanciunas ou l’inconstance de Nickeil Alexander-Walker étaient pour nous jusque-là synonymes de gros stop au moment de vous raconter un match de NOLA. Parfois il faut tout de même dire les choses, et cette nuit on a vu les Pels et on avait envie de vous en parler. Parce qu’ils étaient jeunes, parce qu’ils étaient beaux, parce qu’ils étaient bons.

Les stats maison de l’envol du Pelican c’est juste ici !

Tiens, ce Nuggets – Pelicans n’était pas forcément le match que l’on attendait le plus cette nuit et pourtant, on s’est bel et bien laissé porter par vent de la Louisiane. Oui, de la Louisiane, car si ce match avait bien lieu dans les hauteurs du Colorado c’est bien des joueurs de Willie Green dont on va parler ce matin. Car on parle assez souvent des Nuggets, car cette nuit, comme d’habitude, Nikola Jokic était bien seul (25 points, 12 rebonds et 9 passes, quelques éclairs de génie de Will Barton et Monte Morris mais encore une soirée seul au volant de la Lada).

Les Pelicans ? Sachez déjà que grâce à cette victoire durement acquise les revoilà en bonne place pour aller chercher le play-in tournament, ça fait pas rêver mais il faut le dire aussi, sachez d’ailleurs que le squad du bayou est enfin au complet et en forme, à une ombre imposante près d’un certain Zion Williamson, et qu’on va enfin pouvoir juger de quel bois est fait cette drôle d’équipe. Les leaders des Pels face aux Nuggets ? Brandon Ingram tout d’abord, assez unanimement reconnu comme un potentiel All-Star pour remplacer Draymond Green et auteur cette nuit d’une partition toute en justesse, un poil maladroit mais impeccable à la distribution (12 passes) et à peine gêné par un coup pris dans les couillasses en fin de match. BI donc, mais aussi un Jonas Valanciunas qui a fait ce qu’il a pu face au monstre serbe et qui l’a très bien fait, mais aussi un Jaxson Hayes absolument parfait, une fois n’est pas coutume. Parfois tête en l’air pour ne pas dire bercé avec un peu trop de vigueur, le freak a lâche face à Denver un match d’une perfection de niveau Gillette avec 22 points et 11 rebonds à 9/9 au tir et l’intensité qu’on aime voir chez lui, autre chose que celle qu’il offre quand il flex après un dunk alors que son équipe est menée de 25 points. De belles promesses, et un autre genre de promesses, cette nuit encore, devant le match de mammouth du phénomène Herbert Jones, Herb pour les intimes, steal de Draft qui commence à faire causer dans les chaumières.

9,3 points, 3,9 rebonds et 2,1 passes cette saison pour le n°35 de la dernière draft et un profil de two-way player dominant, de plus en plus, quelques grosses saillies déjà cette saison mais hier, peut-être, la véritable naissance d’un crack, stats ET ressenti à l’appui. 25 points à 8/10 au tir dont 3/4 du parking en herbe et 6/6 aux lancers, 10 points de suite au dernier quart pour répondre à un Nikola Jokic qui avait décidé de gagner ce match et 18 points au total sur les huit dernières minutes du match, parce que porter la brouette n’est pas réservé aux anciens ni au MVP en titre. Une victoire au final pour les Pels, ça n’arrive pas « jamais » mais ça n’arrive pas « souvent », et la certitude de plus en plus établie que la franchise de La Nouvelle Orleans possède avec ce gamin un futur leader, qui joue déjà comme un ancien tout en gardant ce côté original du nouvel arrivant.

Une prestation globalement très solide et quelques petites sucreries du style Jose Alvarado, d’ores et déjà vainqueur du trophée du joueur qui ressemble le plus à un chanteur de rnb des années 2000. Bref on passe un bon moment, on rit et ça gagne, la recette parfaite de la franchise qui peut potentiellement se mettre à nous faire kiffer. Vivement la suite, c’est bien intrigant tout ça.