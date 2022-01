Tom Thibodeau pas pressé d’intégrer Cam Reddish dans la rotation : à New York on appelle pas ça la Kiss Cam mais la Diss Cam

Transféré d’Atlanta à New York le 13 janvier dernier, Cam Reddish voulait profiter de ce nouveau départ dans la Grosse Pomme pour avoir un rôle élargi et montrer l’ensemble de ses talents. Mais depuis son arrivée aux Knicks, il découvre surtout le banc du Madison Square Garden et visiblement, il va devoir s’armer de patience.

15 minutes et 29 secondes. Voici le temps de jeu de Cam Reddish sous son nouveau maillot des Knicks, lui qui n’a fait que deux apparitions avec sa nouvelle équipe de New York depuis son transfert contre Kevin Knox et un premier tour de draft. Alors oui, Reddish est arrivé blessé puisqu’il souffrait d’un bobo à la cheville gauche datant de début janvier, quand il évoluait encore sous les couleurs d’Atlanta. Il n’était ainsi pas opérationnel pour les quatre premiers matchs qui ont suivi son trade, et il a fallu attendre l’opposition entre les Knicks et les Clippers du 23 janvier dernier pour le voir sur le parquet du Garden : cinq minutes de jeu, quelques acclamations de la part des fans de New York, pour deux points et deux rebonds. Un petit départ avant une belle montée en puissance ? Oui mais non, car depuis Cam Reddish a collectionné deux DNP (Did Not Play) en trois matchs et n’est rentré que pour les dix dernières minutes face au Heat il y a cinq jours, quand le score indiquait 92-69 pour Miami. Bonjour le garbage time. Autant dire que l’ancien joueur d’Atlanta n’a pas encore intégré la rotation de Tom Thibodeau, alors qu’on pensait dans un premier temps que ce trade pouvait permettre à Reddish d’avoir plus d’opportunités que chez les Hawks, où il y avait pas mal d’embouteillage. Le coach des Knicks a justement été interrogé sur le cas Cam après la nouvelle défaite de New York à Milwaukee vendredi et si l’on en croit ses propos, la nouvelle recrue va devoir attendre son tour (via le New York Post).

« Tout a été discuté. On aime bien qui il est. On aime bien son talent. Mais c’est une longue saison. On savait qu’on transférait quelqu’un qui n’était pas dans la rotation [Kevin Knox, ndlr.], donc vous ne pouvez pas ajouter du monde sans enlever quelqu’un. On peut avoir des blessures, alors il faut juste rester patient et travailler pour traverser ça. »

On sait que Tom Thibodeau n’est pas du genre à offrir des minutes gratos. Mais Cam Reddish doit-il vraiment attendre des blessures pour intégrer la rotation de Thibs ?! Certes, y’a un peu de monde sur les postes 2-3 à New York, de R.J. Barrett à Evan Fournier en passant par Alec Burks ou encore le rookie Quentin Grimes, ce dernier étant pas mal apprécié par Tom. Cependant, si les dirigeants ont accepté de lâcher un premier tour de draft dans le deal, on imagine quand même que Reddish va rentrer dans les plans de Thibs à un moment donné, sinon ça signifie qu’il y a un gros problème de communication entre ceux qui sont dans les bureaux et le coaching staff. Thibodeau assure que « tout a été discuté », ok très bien sauf qu’on doute que ce transfert ait été effectué pour laisser Cam chauffer le banc. Alors à moins que Reddish fasse déjà la gueule à New York et que Thibs le laisse sur le banc pour lui montrer qui est le patron, on a un peu de mal à saisir le délire pour l’instant. Peut-être qu’on y verra un peu plus clair après la NBA Trade Deadline du 10 février prochain, deadline où les Knicks pourraient être actifs d’après les dernières rumeurs en provenance de Gotham…

Cam Reddish voulait quitter Atlanta pour avoir plus de temps de jeu et de responsabilités, c’est l’effet inverse qui se produit pour l’instant. Alors, simple étape à franchir pour Reddish ou situation inconfortable destinée à se prolonger ? Réponse dans les semaines à venir.

Source texte : New York Post