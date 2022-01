Derrick Rose de retour après le All-Star break : comment dit-on « tomber à point nommé » en new-yorkais ?

Quand on voit comment les Knicks galèrent à scorer plus de 100 points soir après soir, on se dit qu’ils auraient bien besoin de l’agressivité offensive de Derrick Rose. En sortie de banc, les quelques cross et pull-up du MVP 2011 feraient le plus grand bien à l’équipe de New York qui n’en finit plus de perdre et de descendre dans le classement de l’Est. Ça tombe très bien, on a eu des nouvelles de Derrick, et il devrait revenir doucement après le All-Star Break.

La moindre blessure de D-Rose peut foutre un grand coup de nostalgie et un seum immense à n’importe quel fan de basket. Quand on connaît son passif, on est prêt à allumer des cierges toutes les semaines pour que les dieux du basket soient cléments avec celui qui a largement assez souffert cette dernière décennie. Le 22 décembre, les Knicks annonçaient que leur meneur allait repasser sur le billard pour une opération à la cheville. Son indisponibilité était estimée à environ huit semaines. Nouveau moment difficile pour le meneur, même si le joueur sait de mieux en mieux gérer les rééducations avec l’expérience tristement emmagasinée. Dans une interview donnée pour le NY Post, le joueur a l’air confiant quant à un retour juste après le All-Star Break. Les Knicks n’en finissent plus de perdre ces derniers temps. Ils sont déjà à 6 défaites sur leurs 7 derniers matchs, donc un retour de celui qui était le leader de la second unit depuis le début de saison ne peut pas leur faire de mal.

Comme une forte gueule de bois qui ne passe pas, après une fabuleuse saison passée, New York continue son inexorable descente aux enfers. Actuellement à la douzième place, les Knicks ont encore un peu de marge. Mais s’ils restent sur le même rythme, les hommes de Tom Thibodeau seront bientôt plus proches du trio des enfers Magic, Pistons, Pacers, que du play-in qui se joue toujours autour des 50% de victoires à l’Est. Leur défense n’est peut-être pas aussi bonne que l’an dernier, mais elle tient la route. De l’autre côté du terrain en revanche, c’est absolument infecte. La franchise de la Big Apple possède quand même le 27ème pire offensive rating de la ligue, avec seulement 103,8 points scorés par match. Seuls le Thunder, les Pistons et le Magic font pire. Ce qui en dit long sur le niveau de jeu des Knicks. Personne ne sort vraiment du lot dans ce désastre si ce n’est peut-être RJ Barrett qui réalise une bonne saison et répond aux attentes. Autour de lui, Kemba Walker est beaucoup trop irrégulier en plus d’être un petit boulet en phase défensive, Evan Fournier est lui aussi très irrégulier avec des très hauts et des très bas, puis… Julius Randle. Leader prétendu sur lequel on pourrait écrire un livre cette saison. Le MIP en titre est en baisse dans toutes les catégories statistiques par rapport à la saison dernière et sur le terrain, il a une attitude catastrophique. Il n’a plus du tout l’apport offensif qu’il avait l’an dernier et trouve le moyen de se brouiller avec les arbitres, ses coéquipiers et surtout – grossière erreur – avec le public new-yorkais.

"I never wanted to be the dude that wasn't playing that was saying too much. You don't want to be that dude" – Derrick Rose pic.twitter.com/FvtqqWjqfw — Knicks Videos (@sny_knicks) January 30, 2022

Dans ce contexte, D-Rose réalisait un très bon début de saison, même si en sa présence les Knicks n’allaient pas vraiment mieux. Sa ligne statistique était plus que correct avec 12 points, 3 rebonds et 4 passes de moyenne en 25 minutes, à 45% aux tirs, 40% à 3-points et 95% aux lancers, mais c’est surtout sa régularité au sein d’une équipe qui manque cruellement de consistance qui faisait le plus grand bien aux Knicks. Le petit meneur est très apprécié, en témoigne sa 8ème place aux votes du All-Star Game chez les guards de l’Est. Le madison Square Garden n’y fait pas exception. À ce rythme, au vu du niveau de jeu des Knicks en son absence et du désamour des fans pour Julius, D-Rose va revenir après le All-Star Break comme un franchise player. Personne n’était prêt à entendre ça en début de saison.

Le retour de karma que sont en train de manger les Knicks est tellement violent que ce comeback du meneur est presque attendu comme le dernier espoir de la franchise. « D-Rose, D-Rose, D-Rose, D-Rose ! » beuglait Lil Pump en 2017… Le son est absolument ignoble et insupportable dès la première écoute, pourtant vu la saison des Knicks on imagine que tous les fans de Big Apple sont en train de le saigner en chialant.