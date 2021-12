Derrick Rose sera absent six semaines : une cheville à réparer pendant les fêtes, et des Knicks qui vont devoir trouver des solutions

Voilà une nouvelle dont les Knicks se seraient sans doute bien passés. Au sortir d’un premier trimestre assez décevant, la franchise de New York devra se passer de Derrick Rose jusqu’au All-Star Game environ puisque le MVP 2011 va passer par la case chirurgie pour réparer une cheville souffrante. Merci le Père-Fouettard, mais faut laisser les gens être heureux maintenant.

Si vous êtes fans des Knicks et que vous souffrez depuis octobre devant les performances cahin-caha des Julius Randle, Evan Fournier et autres Kemba Walker, que vous attendez encore le retour d’un R.J. Barrett qui a enchainé petit bobo et protocole COVID… disons que la nouvelle tombée hier soir n’a pas forcément du vous redonner le sourire puisque l’on a appris par l’intermédiaire de nos insiders sûrs (Adrian Wojnarowski, Marc Stein, Shams Charania, Gilles Verdez) que Derrick Rose et ses 12 points et 4 passes de moyenne allaient devoir passer sur le billard pour soigner une cheville droite récalcitrante.

There’s optimism Derrick Rose’s return from right ankle surgery could be closer to a six-week timetable, source tells ESPN. https://t.co/O3jzT5cxTg — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 23, 2021

Une période de huit semaines d’absence évoquée dans un premier temps, puis un délai ramené à six, mais dans tous les cas un bon gros coup dur pour les Knicks, eux qui galèrent de tout leur être pour enchainer les victoires cette saison, eux qui sont pour l’instant loin de faire autant l’unanimité que lors de leur magnifique saison 2020-21. Des Knicks qui devront donc faire sans leur principale arme chez les remplaçants, et qui vont donc « devoir » réactiver pour de bon un Kemba Walker qui retrouve des sensations, alors que les jeunes Miles McBride et Quentin Grimes ont montré notamment face aux Rockets et aux Bucks qu’il était peut-être l’heure pour eux d’en profiter. Contretemps pour un joueur au dossier médical qui pèse lourd… donc la franchise de New-York ne prendra aucun risque, l’objectif au Madison restant toujours d’arriver frais en Playoffs, si toutefois les hommes de Thibodeau parviennent à y retourner.

Le point positif dans tout ça ? Derrick Rose va pouvoir passer les fêtes tranquillement chez lui et limite donc les risques d’attraper le COVID. On est comme ça nous, on essaie de trouver du réconfort comme on peut.