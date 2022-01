Onyeka Okongwu estime qu’il mérite sa place au Rising Stars Challenge : vu les dingueries qu’il réalise en ce moment, on a envie d’être d’accord

Alors que les Hawks ont enfin pris leur envol à travers une série de sept victoires consécutives, on en connaît un qui symbolise bien la belle forme actuelle de l’équipe d’Atlanta. Ce gars-là, c’est Onyeka Okongwu, qui fait de plus en plus parler de lui dans son année sophomore.

Opéré l’été dernier pour une blessure à l’épaule après avoir montré quelques petites choses intéressantes lors du magnifique parcours des Hawks en Playoffs, le sixième choix de la Draft NBA 2020 a dû attendre le 18 décembre pour retrouver les parquets NBA. Et c’est une autre blessure, celle du pivot Clint Capela à la cheville, qui a rapidement donné des opportunités au jeunot, titulaire à six reprises en 17 apparitions depuis son retour et tournant à 9,7 points (74,4%), 6 rebonds et 1,6 contre sur 23,2 minutes de temps de jeu. Aujourd’hui, Capela a repris sa place dans le cinq mais Onyeka continue de contribuer au succès actuel des Hawks à partir de la second unit. Nouvelle preuve hier soir, quand Okongwu a fait le show face aux Lakers d’Anthony Davis et Russell Westbrook : 16 points, 5 rebonds, 1 interception à 8/9 au tir, le tout avec des gros tomars dans le lot, pas de doute la State Farm Arena commence à devenir amoureuse du bonhomme. Cette montée en puissance associée à la très belle série actuelle des Hawks permet à l’intérieur de 21 piges de se faire une petite place dans la lumière et ça tombe bien, parce que le All-Star Weekend est dans trois petites semaines. Alors quand on lui demande s’il estime mériter une place au Rising Stars Challenge, destiné aux meilleurs rookies et sophomores (sans oublier les gamins du G League Ignite), il n’hésite pas très longtemps.

« Je pense que je devrais participer, honnêtement. Tout le monde peut voir ce que je réalise sur le parquet. Mon jeu parle vraiment pour lui-même, surtout défensivement, avec mes capacités à défendre sur le ballon mais aussi en aide. Offensivement, j’ai retrouvé ma confiance. J’ai doublé mon nombre de points pour atteindre quasiment les 10. En fin de compte, nous sommes sur une série de six victoires de suite [sept maintenant, l’interview est sortie le 30 janvier, ndlr.] en pratiquant un bon basket, et je fais partie du mix. […] Quand on prend tout ça en compte, je mérite une place au Rising Stars. » – Onyeka Okongwu, via HoopsHype

Onyeka a raison de citer sa défense car en plus de se retrouver dans les Tops 10 du matin, les Hawks n’hésitent pas à lui donner de grosses responsabilités défensives, lui qui s’est par exemple retrouvé face à un monstre comme Giannis Antetokounmpo lors du MLK Day, le tout sans jamais baisser les yeux. Malgré une « petite taille » pour un intérieur (2m03), sa polyvalence défensive fut l’une des principales qualités qu’on pouvait retrouver sur son scouting report au moment de la Draft 2020, et certains observateurs de l’époque l’imaginaient bien marcher dans les traces d’un certain Bam Adebayo. Une comparaison qu’il accueille à bras ouverts aujourd’hui et vu son potentiel, on se dit qu’il peut vraiment devenir un two-way player d’impact. Donc clairement, il a quelques arguments à faire valoir en vue d’une participation au Rising Stars Challenge, même s’il a raté beaucoup de matchs au final cette année (32 matchs manqués sur 49). On verra s’il fait partie des 12 sophomores choisis pour ce premier évènement du All-Star Weekend de Cleveland (18-20 février prochain), en tout cas les Hawks peuvent eux avoir le sourire en voyant le développement de leur jeunot ainsi que sa capacité à contribuer aux victoires actuelles.

« Je peux être un Draymond Green ou un Bam Adebayo. C’est comme ça que je me vois à l’avenir, être une pièce maîtresse en défense. » – Onyeka Okongwu, qui ne manque pas d’ambition

Progressivement, Onyeka Okongwu est en train de montrer pourquoi il a été sélectionné en sixième position de la Draft. Son potentiel commence à éclater au grand jour et on vous prévient, ce n’est que le début. Car son rôle risque de devenir de plus en plus important au sein d’une équipe d’Atlanta toujours dans les profondeurs du classement à l’efficacité défensive.

Source texte : HoopsHype