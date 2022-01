NBA Top 10 du jour : John Collins est toujours à Atlanta mais Trae Young flirte également avec Onyeka Okongwu

La bromance entre Trae Young et John Collins se terminera peut-être bientôt, et le meneur des Hawks a en tout cas déjà trouvé en Onyeka Okongwu le potentiel remplaçant parfait pour ses nuits d’ivresse. Allez zou, envoyez le Top 10, et sachez que la passe de LaMelo Ball nous a mis dans tous nos états.

Connexion DeMar DeRozan – Zach LaVine établie, parez au décollage.

Incroyable finition acrobatique de Talen Horton-Tucker, quelle saison magique des Lakers décidément.

Anthony Edwards n’est pas du genre à se faire contrer par le premier Hassan Whiteside venu.

Ce alley-oop de Darius Garland pour Isaac Okoro ponctuait un 15-0 initial pour les Cavs face aux Pistons, l’occasion de rappeler que les Cavs ont évidemment… perdu ce match.

Ceci est l’un des neuf tirs rentrés cette nuit par Jaden McDaniels. Sur neuf tentatives.

Pauvre Rudy Gay, qui s’est pris le chat le plus énervé au monde sur le paletot.

Cette passe de LaMelo Ball nous a causé une réaction dont on ne peut pas vraiment parler à cette heure de grande écoute.

On fait quoi les gars si Cam Johnson se transforme en Blake Griffin ? On donne le titre tout de suite aux Suns ou on attend le mois de juin ?

Le pire dans cette affaire, c’est que cette passe de Cade Cunningham est loin d’être ce qu’il a fait de plus beau cette nuit. That’s my rook.

Sachez que si la bromance entre Trae Young et John Collins devait se terminer bientôt, le meneur des Hawks a déjà trouvé en Onyeka Okongwu le remplaçant parfait pour ses nuits d’ivresse.