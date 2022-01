John Wall intéresserait plusieurs équipes dont les… Clippers : Jean Placard va-t-il enfin redevenir Jean Mur ?

Au placard depuis le début de la saison, John Wall ne fait pas beaucoup parler de lui. À l’approche de la trade deadline du 10 février, quelques équipes ont pourtant montré de l’intérêt pour le meneur des Rockets.

On l’avait vu nous claquer de gros dunks à l’entraînement juste avant le début de la saison, montrant qu’il était physiquement prêt pour la reprise NBA. Presque quatre mois plus tard, le joueur n’a toujours pas joué un match. Il s’était mis d’accord avec la franchise en début de saison pour ne pas jouer tant que les Rockets ne lui trouvaient pas un point de chute ailleurs via un trade. Le problème, c’est que le joueur est quasiment intransférable avec l’énorme contrat qui est attaché à son pied comme un boulet (44 millions cette saison et 47 la saison prochaine). Qu’il joue ou qu’il ne joue pas, John Wall va toucher beaucoup d’oseille et c’est tant mieux pour lui, mais la pilule est difficile à avaler pour une franchise NBA, alors que le joueur est régulièrement sujet aux blessures et n’est plus à son prime. Malgré tout, il a prouvé l’an dernier qu’il était toujours capable d’apporter beaucoup de choses dans une équipe en tournant à 20,7 points, 3,6 rebonds et 8,7 passes par match en 40 rencontres avec les Rockets. En postant régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux, il a montré qu’il était resté en forme et qu’il continuait à s’entraîner. Avec l’approche de la trade deadline, tout s’accélère et il semble que certaines franchises soient bien prêtes à se farcir le contrat du meneur pour s’attacher ses services. Parmi les courtisans, les Clippers semblent être les plus intéressés.

The Clippers have shown interest in John Wall, per @KellyIkoNBA pic.twitter.com/Uul4uIhYN4 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2022

Une rumeur a rapidement fait parler d’elle, celle d’un trade qui échangerait à nouveau Russell Westbrook contre Jean Mur. Une espèce de remake de celui qui s’est conclu il y a deux ans entre les Wizards et les Rockets. Ces derniers étaient intéressés par un tel trade afin de récupérer le pick de draft 2027 des Lakers, puis ils auraient coupé Westbrook dans la foulée. Cet échange était peut-être le seul permettant aux Lakers de se débarrasser de leur meneur mais il semble fantasmagorique car il devient de plus en plus certain que Russ finira la saison du côté de L.A. Un transfert bien plus probable enverrait plutôt John Wall dans l’autre franchise de Los Angeles. Il semble toutefois compliqué pour les Clippers d’arriver à faire un transfert équilibré au niveau des salaires alors qu’ils sont déjà en plein dans la luxury tax. On peut imaginer que les Californiens voudraient se séparer d’Eric Bledsoe qui fait une très bonne saison, mais qui est quand même payé 18 millions de dollars et ça fait beaucoup. Luke Kennard, Ivica Zubac et Keon Johnson pourraient également venir équilibrer le deal pour contrebalancer le montant pharaonique du contrat de John Wall. Zubac a montré ses limites en défense l’année dernière au cours des playoffs et les Clippers pourraient s’en souvenir, même si son départ laisserait un trou béant dans la raquette. Il y a peu d’autres possibilités car on imagine mal Marcus Morris Sr. ou Reggie Jackson être intégrés dans le deal du fait de leur importance en l’absence de Paul George et Kawhi Leonard. Les Clippers n’ont donc pas un large éventail de possibilités pour faire venir le meneur flashy des Rockets. La plus-value peut s’avérer importante avec John Wall dans l’effectif mais rien n’est moins sûr… et surtout Monsieur mur touchera 47 millions la saison prochaine. Ça fait cher la plus-value dans tous les cas.

John Wall : Jouera, jouera pas ? Seul l’avenir nous le dira, ce qui est certain c’est que lui ne dirait pas non pour un déménagement en Californie. Le garçon n’a pas d’autre choix que de mater tous les matchs des Rockets depuis le début de la saison… On peut comprendre qu’il ait des envies de départ !