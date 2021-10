Caris LeVert a rejoué au basket mais les Pacers ont encore perdu : c’est le tarif quand on affronte Scottie Barnes en ce moment

Ce n’était pas forcément l’affiche la plus hype de la soirée mais le Pacers – Raptors de cette nuit valait son petit coup d’œil. Pourquoi ? Déjà parce que Caris LeVert a joué son premier match de la saison. Mais aussi parce que Scottie Barnes continue de nous faire kiffer.

Décidément, on ne peut plus s’empêcher de parler de Scottie Barnes. Alors qu’il avait déjà sorti le grand jeu contre le Magic de Jalen Suggs vendredi, la pépite des Dinos a remis le couvert sur le parquet des Pacers cette nuit, des Pacers qui avaient déjà eu un aperçu du bonhomme il y a quelques jours. 21 points, 12 rebonds, 1 interception pour seulement 1 turnover, le tout à 9/17 au tir. Tiens, c’est presque la même ligne de stats que face à Orlando, à croire que c’est le tarif à payer aujourd’hui pour les adversaires de Scottie. Et en plus, le gamin n’est pas timide quand il s’agit de poser ses cojones sur la table puisqu’il a marqué 11 de ses 21 points (meilleur marqueur des Raptors au passage) dans le dernier quart, dont deux lancers-francs à six secondes de la fin pour donner trois unités d’avance à Toronto. 97-94, le score ne bougera plus. Une bien belle soirée donc pour le quatrième choix de la Draft NBA 2021, une de plus, et il a ainsi spoilé le grand retour de Mister Caris LeVert.

Scottie Barnes was hooping tonight 🔥 The rookie led the whole Raptors squad with 21 points! pic.twitter.com/jqn9xgv4P5 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 31, 2021

Parce que oui, le meilleur pote de Booba vient de retrouver les parquets. Pour rappel, Caris avait été victime d’un bobo au dos il y a tout juste un mois, un bobo l’empêchant de commencer la saison avec ses copains. Vu le nombre de joueurs à l’infirmerie dans l’Indiana, il ne se sentait pas seul pour autant mais il voulait quand même retrouver les terrains au plus vite, et ça s’est vu dès les premières minutes de la rencontre. Immédiatement propulsé dans le cinq par son coach Rick Carlisle, aux côtés de T.J. McConnell et Chris Duarte, LeVert a rapidement donné un coup de boost offensif aux Pacers et s’est montré plutôt en jambes. Il n’a joué que 16 minutes au total dans cette première apparition, restriction de minutes oblige, mais il a terminé avec 15 points (neuf dans le premier quart, six dans le second), 2 passes et 2 interceptions à 6/10 au tir. Plutôt prometteur pour la suite, mais on espère surtout que Caris va pouvoir éviter les pépins physiques à présent car malheureusement, il est un peu habitué à l’infirmerie.

Sixième défaite en sept matchs pour les Pacers face aux Raptors de Scottie Barnes. Pas vraiment le bilan espéré pour la bande à Rick Carlisle, mais le bon retour de Caris LeVert représente tout de même le point positif de la soirée. S’il peut monter en puissance, Indiana devrait pouvoir enchaîner quelques wins dans ce début de saison très compliqué.