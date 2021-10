Une paire de sneakers portée par Michael Jordan vendue 1,47 million de dollars : record all-time, un de plus sur le CV de Jojo

La nouvelle a fait le tour de la planète en quelques heures. Une paire de sneakers portée par Michael Jordan lors de sa saison rookie vient de battre le record de vente pour une chaussure de sport. Les records continuent de tomber pour His Airness, ou du moins pour ses pompes.

Il y a 37 ans jour pour jour, Michael Jordan foulait pour la première fois les parquets de la scène qui allait l’ériger en dieu du basket. Le 26 octobre est donc toujours une date spéciale pour celui qui voit Caruso reprendre son flambeau avec les Bulls depuis le début de saison. Pour sa première, le plus fameux des numéros 23 noircissait déjà la feuille de stats avec 16 points, 7 assist, 6 rebonds, 4 contres et 2 interceptions. Avec au bout une victoire 109-93 face aux Washington Bullets. Le reste appartient à une année rookie historique avec des bases de 28,2 points, 6,5 rebonds et 5,9 assists en 82 matchs. De cette saison reste la naissance d’un phénomène, un trophée de Rookie of the Year et des objets éparpillés aux quatre coins des States. C’est le cas d’une paire de chaussures bien particulière. Au début de sa carrière, MJ ne porte pas encore ses fameuses chaussures signatures – les Air Jordan – qui sont en cours de création. La marque à la virgule propose alors un modèle rouge et blanc de la Nike Air Ships à sa jeune star. L’arrière les enfile pour son cinquième match NBA à l’occasion d’un déplacement à Denver. Après avoir fait ses stats – 17 points, 5 rebonds, 5 assists – Jordan signe ses pompes et les offre à TJ Lewis, un ramasseur de balles des Nuggets. La suite n’est qu’histoire et 37 piges plus tard, ces pantoufles sont revendues pour 1,47 million de dollars. On en connaît un qui doit être content de compter tous ces billets.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML — Sotheby's (@Sothebys) October 24, 2021

L’heureux acquéreur ? Le collectionneur Nick Fiorella qui a raflé la mise lors d’une vente aux enchères à Las Vegas. La petite fortune dépensée pour acquérir la paire portée par MJ est un record dans l’histoire. Jamais une paire de chaussures de sport portée en match ne s’était vendue aussi cher. Le dernier record provenait déjà d’une paire portée par Sa Majesté : 615 000 dollars pour des Air Jordan 1. Avec ces bijoux aux pieds, Jordan avait fracassé un panier lors d’un match d’été. C’était sur le sol italien en 1985. Ce n’est pas un secret, les objets qui touchent au GOAT se vendent comme des petits pains – en or – . Et ce n’est pas le prix qui a l’air de refroidir les collectionneurs. Reste à voir combien de temps va durer ce nouveau record.

1,47 million de dollars pour des baskets vieilles de 37 piges. On a connu mieux niveau rapport qualité-prix. Mais avec cette vente, on mesure surtout l’impact toujours immense de Michael Jordan dans l’univers de la NBA et dans le monde de la sneaker.

Source texte : ESPN, Sotheby’s.