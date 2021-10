Carmelo Anthony grimpe encore et toujours : 9ème meilleur scoreur all-time, ça vaut bien une place dans les NBA 75 non ?

C’était la Carmelo Anthony Night cette nuit. Dans la première victoire des Lakers cette saison, Melo a non seulement sorti du lourd pour porter les siens face aux Grizzlies, mais il est également rentré un peu plus dans l’histoire de la NBA en devenant le neuvième meilleur scoreur all-time !

On en parlait il y a une petite semaine, juste avant le lancement de la saison régulière 2021-22. Dans la liste des joueurs pouvant potentiellement battre des records cette saison, y’avait Carmelo Anthony, dixième meilleur scoreur all-time et situé à une petite quarantaine de points seulement derrière le légendaire Moses Malone, en numéro 9. Et il n’a donc fallu que trois matchs à Melo pour franchir un palier supplémentaire, lui qui a planté 28 points en 28 minutes contre Memphis dimanche. Anthony affiche désormais 27 423 points en carrière (en 1 194 matchs de saison régulière, soit 23 points de moyenne), tandis que Moses – paix à son âme – s’était arrêté à 27 409.

« Je continue à dire que c’est un honneur et une bénédiction d’être sur cette liste, et de dépasser Moses (Malone) après tout ce qu’il a fait pour le basket. C’est dur de trouver les mots. Le fait que je sois toujours là en train de jouer lors de ma 19e année, c’est ce qui m’emballe. J’ai toujours la passion pour le jeu, et pour venir bosser afin de m’améliorer. » – Carmelo Anthony, via ESPN

Moses Malone dans le rétro, Shaquille O’Neal dans le viseur. Désormais, Melo va effectivement s’attaquer au gros Shaq, huitième sur la liste des meilleurs scoreurs all-time. Mais contrairement à Moses, va falloir patienter pour voir Anthony prendre la place d’O’Neal, qui a raccroché les sneakers avec un total de 28 596 points. On sort les calculettes, ça fait un écart de 1 173 points avec Carmelo Anthony. Et 1 173 points, ça correspond à une moyenne de 14 unités par match sur 82 rencontres. Autant dire qu’il y a encore un peu de chemin à faire pour Anthony, et ça risque d’être tendu pour y arriver cette saison. Mais vu comment il peut encore performer à 37 balais, on a confiance par rapport au fait qu’il déloge O’Neal un jour pour terminer sa carrière au huitième spot. Huitième, c’est probablement le spot le plus élevé pour Melo car ensuite, on rentre dans le fameux club des 30 000. Quand on regarde plus haut, on voit qu’il y a un sacré trou entre Shaq et le septième Wilt Chamberlain, qui a terminé sa carrière avec 31 419 points au compteur.

Un grand bravo à Melo, autrefois boudé par toute la NBA et désormais neuvième sur la liste des meilleurs scoreurs all-time. Manque plus qu’une petite bagouze et Carmelo Anthony pourra se retirer l’esprit tranquille. Mais ça, c’est quand même pas gagné…