Goran Dragic se sent l’âme d’un guide pour les jeunes Raptors : un Dragon qui dresse des Dinos, chelou mais pourquoi pas

Arrivé à Toronto dans le cadre du sign & trade de Kyle Lowry, Goran Dragic ne semblait pas particulièrement ravi de débarquer au Canada, et son avenir chez les Dinos avait l’air bien flou. Mais si on se demande toujours combien de temps il va rester chez les Dinos, le Dragon a visiblement l’intention d’aider les jeunots de l’équipe.

« Toronto n’est pas ma destination préférée. J’ai de plus hautes ambitions, alors on verra. » Quand Goran Dragic a été envoyé au Canada en compagnie de Precious Achiuwa début août, il n’a pas hésité à prononcer ces mots qui – comme vous pouvez l’imaginer – n’ont pas trop plu dans le Grand Nord, où on supporte avec fierté les Raptors. D’un côté, on pouvait comprendre son point de vue. On parle d’un meneur vétéran, ancien All-Star, qui ne possède pas encore de bague au doigt et qui a goûté aux Finales NBA il y a un an jour pour jour avec le Miami Heat. Alors bon, passer du soleil floridien à la neige de Toronto et dans une équipe en mi-reconstruction, c’est pas forcément le projet de carrière rêvé quand on a 35 balais. Mais d’un autre côté, ce n’était pas très sympa pour les pauvres Dinos, qui restent sur une saison difficile loin de Jurassic Park et qui doivent désormais avancer sans leur leader de longue date Kyle Lowry. Lors du Media Day des Raptors lundi, le sujet est logiquement revenu sur la table et Goran Dragic a tenu à clarifier ses propos, lui qui s’était déjà excusé quelques jours après sa déclaration.

« Je me suis mal exprimé. Je me suis excusé et je veux m’excuser à nouveau là maintenant. Ce n’était pas mon intention » a déclaré le Dragon via Josh Lewenberg de TSN. « Je suis un professionnel, qui joue en NBA depuis 14 ans, donc j’aime le basket. Je vais faire tout ce qu’il faut pour faire partie de l’équipe et aider les jeunes joueurs à grandir. […] Je veux leur apprendre des choses, les soutenir, un peu comme Steve Nash l’a fait avec moi quand j’étais à Phoenix. Je suis là pour ces gars et s’ils ont besoin de moi. »

Quelque chose nous dit que ces propos résonnent mieux chez les fans des Raptors. Et puis franchement, ils correspondent bien plus au personnage qu’est Goran Dragic, pas du genre à représenter une mauvaise influence au sein d’une équipe. Avec des jeunots comme Scottie Barnes, OG Anunoby, Malachi Flynn et bien d’autres encore, c’est important d’avoir des vétérans qui prennent leur rôle à cœur et qui montrent la voie à suivre. Pas toujours à travers les performances ou les stats, mais plus en montrant jour après jour ce qu’il faut faire pour aller de l’avant et progresser, individuellement comme collectivement. À l’aube de sa 14e saison NBA, Goran Dragic a déjà connu ses meilleures années, cependant il peut toujours faire beaucoup de bien dans un vestiaire. Et ce n’est pas Nick Nurse, son nouveau coach à Toronto, qui dira le contraire.

« Il est fantastique depuis qu’il est là. Je l’ai contacté après le transfert, quelques jours après tout ce qui a pu être dit. On a discuté de son rôle, et il était du genre ‘peu importe, coach, ça me convient’. C’est très agréable de discuter avec lui. Il a un très grand QI basket. Il adore le jeu, il joue pour gagner, il joue de façon intelligente. C’est vraiment super de l’avoir. »

Logiquement utilisé en sortie de banc cette saison, Goran Dragic semble donc prêt à faire ce qui faut pour aider les Dinos, même s’il n’est que de passage. Le Dragon est aujourd’hui dans la dernière année de son contrat, d’une valeur de 18 millions de dollars. On a entendu des rumeurs concernant un buyout et une potentielle signature chez les Mavericks de son compatriote Luka Doncic. Une rumeur qui a refroidi assez rapidement, les Raptors préférant sans doute obtenir une contrepartie pour Dragic avant la prochaine trade deadline de février. Cependant, on ne serait pas surpris qu’elle revienne sur la table, avec d’autres bruits de couloir concernant un potentiel transfert du Slovène.

Pendant combien de temps Goran Dragic portera-t-il le maillot des Raptors ? Probablement pas très longtemps, mais le Dragon va jouer son rôle de daron à 100% pour soutenir les jeunes Dinos dans leur apprentissage. Et ça ne peut que faire du bien à un groupe qui a besoin de ce genre de vétéran pour regarder vers le haut.

Source texte : TSN