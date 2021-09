Les highlights de Lance Stephenson en Chine : la mixtape d’anniversaire qui doit lui permettre de retrouver un job en NBA

Toujours sans contrat à l’approche des training camps, Lance Stephenson ne désespère pas de convaincre un GM pour faire son grand retour en NBA. A l’occasion de ses 31 ans, voici donc une petite mixtape de sa dernière saison officielle avec les Liaoning Flying Leopards en 2019-20. De quoi taper dans l’oeil d’un ou deux dirigeants en recherche d’un joueur flashy et attachant avant la reprise.

Des joueurs comme ça, on n’en fait plus ! Pur produit de Brooklyn, Lance Stephenson n’a pas d’égal. Surnommé Born Ready très jeune, sa carrière n’est malheureusement pas proportionnelle à sa notoriété. Avec 8,6 points, 4,2 rebonds et 2,9 passes de moyenne à des pourcentages très banals en un peu plus de 500 matchs NBA, il se rapproche plus du profil de role player capable de combler quelques vides. Passé par Indiana où il a été drafté au second tour en 2010, Charlotte, les Clippers, Memphis, New Orleans, Minneapolis et les Lakers, son dernier match dans la Grande Ligue remonte au 4 avril 2019 contre les Warriors. Depuis, Lancelot a roulé sa bosse et perfectionné ses célébrations, notamment en Chine où il a fait un passage remarqué avec les Flying Leopards de Liaoning en 2019-20.

En Chine, Lance Stephenson a retrouvé des responsabilités qu’il n’avait plus connues depuis longtemps. Curiosité publique et arme offensive numero uno de son équipe, celui qui a osé tenir tête à LeBron James avant de se ranger avec lui s’est tout de suite acclimaté à son nouveau pays. Et forcément avec un phénomène pareil lorsqu’un brin de confiance apparaît, ça donne des highlights complètement lunaires avec des hésitations moves au niveau du logo ou des tirs venus d’ailleurs ponctués d’un petit pas de danse maison. Du Lancelot dans le texte. Quand on voit ça, on ne sait pas comment un GM ne pourrait pas tomber sous le charme. Mais au cas où il serait complètement sorti des têtes en partant en Asie, Born Ready a pensé à tout. De retour au pays, il a organisé son propre workout avec certaines franchises NBA dont les Bucks, les Nuggets, les Sixers et les Nets afin de retrouver du boulot cet été. Pour l’instant, ça n’a encore rien donné mais ce sont peut-être les Mavs qui pourraient mordre à l’hameçon même si la concurrence des vétérans qui veulent faire un comeback en NBA est rude avec Isaiah Thomas, Darren Collison ou encore Monta Ellis qui sont aussi en tournée aux quatre coins du pays pour se faire voir. Pourtant, parmi tous ces noms, Lance est le dernier à avoir fait du sale sur les parquets et en voici quelques extraits pour vous le prouver.

Lavez bien vos lunettes, échauffez votre voix, montez le son de l’ordi au max et faites cracher les enceintes. Et si vous sentez que vos doigts ont envie de jouer du air guitare laissez les faire, c’est le meilleur hommage que vous pourrez rendre à Lancelot pour son anniversaire.